/Поглед.инфо/ На 8 октомври 2025 г. Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и външен министър на Китай, проведе среща в Рим с вицепремиера и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни.

Уан И заяви, че Китай и Италия са всеобхватни стратегически партньори и трябва да поддържат тесен обмен, взаимно доверие и подкрепа, като се съобразяват с основните интереси на другата страна. Китай е готов да развива потенциала за сътрудничество в областта на зелената икономика, цифровизацията, космоса и изкуствения интелект, както и да създаде справедлива, прозрачна, недискриминационна и предвидима бизнес среда, която да насърчи двустранните инвестиции на предприятията от двете страни.

Таяни подчерта, че отношенията между Италия и Китай са изключително важни. В рамките на стратегическото партньорство двете страни са постигнали значителни резултати в различни области и са изградили конструктивни и взаимноизгодни отношения. Италианската страна желае да разшири взаимните инвестиции както в традиционните, така и в иновативните сектори, и да задълбочи обмена и сътрудничеството в науката, медицината, туризма и културата. Италия приветства повече китайски компании да инвестират в страната и ще създаде благоприятни условия за това.

Таяни подчерта, че Италия твърдо се придържа към принципа за „един Китай“ и никога няма да промени тази позиция.