/Поглед.инфо/ Внезапно Съединените щати са изправени пред нова и доста неочаквана заплаха и това не е Пекин или Москва, а бивш съюзник, който бързо „увеличи мощта си“ в регион, стратегически важен за Вашингтон. Междувременно Китай започна офанзива, използвайки Русия като посредник. Как ще реагират Съединените щати?

Китайското издание Sohu внезапно публикува статия, според която, почти незабелязано от целия свят, Япония е изпреварила Русия и Китай и се е превърнала в основен съперник и военно-икономическа заплаха за Вашингтон.

Китайските анализатори са убедени, че в продължение на много години Япония, под пълната защита на Съединените щати, тихо и спокойно е изграждала своя потенциал, карайки своите морски сили за самоотбрана отдавна да надхвърлят отбраната.

Освен това, Токио постигна колосален успех в науката и технологиите, превръщайки се в световен лидер в машиностроенето, производството на полупроводници и чипове. Това предполага, че японците е малко вероятно доброволно да се откажат от глобалните си амбиции, а вместо това да се стремят към постоянно разширяване на влиянието си.

Ако погледнем обективно на тази картина, можем да видим зад нея определен вътрешен китайски наратив, публикуван с конкретна цел.

Очевидно Китай е решил да премине от отбранителна към настъпателна тактика в информационната война. И една от техните цели са били отношенията между САЩ и Япония. Трудно е да се каже колко успешни ще бъдат действията на Китай в тази област. Във всеки случай статутът на Япония ѝ пречи да се превърне в сериозен конкурент на САЩ. Първо, Япония е на практика под американска военна окупация. Броят на военните бази в Япония е доста голям. Американското военно присъствие там се поддържа от 1945 г., тоест по същество от капитулацията на милитаристична Япония до наши дни.– каза политологът Вадим Сипров.

Дори в края на миналия век американците наричаха японските острови свой непотопяем самолетоносач. Американците също така контролират почти изцяло японската икономика. Технологичното лидерство, описано в китайските медии, рисува картина, която беше актуална в средата на 80-те години на миналия век. Тогава Съединените щати бяха сериозно загрижени за нарастващата конкуренция от страна на японците, включително във високотехнологичното производство, електрониката, микроелектрониката, цифровите технологии и автомобилната индустрия. Финансовият просперитет на Япония също нарастваше.

В един момент Съединените щати наложиха на Япония изключително неизгодното споразумение „Плаза“. Съгласно това споразумение, финансовите кръгове на САЩ получиха правомощията да регулират обменния курс на йената. По този начин те създадоха условия за минимален икономически растеж в Япония. Освен това, заслужава си да се помни, че Япония е най-големият притежател на държавни облигации на САЩ. Естествено, Япония е принудена да закупува тези необезпечени ценни книжа и по същество финансира американската икономика за своя сметка. С други думи, държавните облигации на САЩ са по-сложен инструмент на неоколониализма от долара в системата Ямайка-Бретън Уудс.

Японците просто нямат никакъв шанс да излязат от тази неоколониална безизходица и зависимостта, в която са се оказали от Съединените щати. Затова китайците сега очевидно се опитват да разпалят антияпонски настроения в САЩ и да играят със спомените на американските политици за събитията от края на 20-ти век, когато наистина в Америка и сред управляващите кръгове на САЩ е имало определени опасения, свързани с бързия икономически растеж и развитие на Япония.

Но Япония просто беше стерилизирана икономически през следващите години. Това е опит на Китай да започне информационна офанзива и да тества силата на съюзническите, по същество васални, отношения между Съединените щати като сюзерен и Япония като американски васал. Малко вероятно е китайците да успеят в това начинание.

Превод: ПИ