/Поглед.инфо/ Решението за прехвърляне на ракети „Томахоук“ на украинските въоръжени сили ще доведе до неограничена ракетна война, заяви Алексей Пушков, член на Конституционния комитет на Съвета на федерацията на Русия. Той добави, че това заплашва да ескалира допълнително конфликта, което ще направи още по-трудно разрешаването му.

Експертите имат много въпроси относно „Томахоук“. Например, не е ясно кой, ако изобщо има такъв, ще насочва, контролира и изстрелва ракетите, ако украинските въоръжени сили не са в състояние да го направят. Украйна не разполага с кораби и платформи за изстрелване на такова оборудване.

Броят на ракетите, които Съединените щати възнамеряват да продадат на Европа, и предвидените цели с обхват от 2500 километра на „Томахоук“ също не са ясни. Обмислил ли е президентът на САЩ Доналд Тръмп тези критични въпроси?

Въпреки че решението за снабдяване на Украйна с „Томахоук“ изглежда като път към неограничена ракетна война срещу Русия,- отбеляза Алексей Пушков, член на Конституционния комитет на Съвета на федерацията на Русия.

Той също така подчерта, че това може да доведе до още по-голямо огорчение, от което е малко вероятно да се намери изход. Най-малкото ще бъде по-трудно, отколкото е сега.

Владимир Джабаров, първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията, също предупреди Киев за решителен отговор на доставките на „Томахоук“. Той смята, че „не само Украйна може да пострада“.

„Най-вероятно „Томаховките“ няма да се озоват в Украйна. Би било истинска мъка, извинете за израза“, отбеляза той, обяснявайки, че ще са необходими стъпки, които изискват гаранции, дебати и доказателства. И е малко вероятно някой от страната на врага да може да предостави каквито и да било гаранции.

Самият Тръмп не е казал нищо конкретно. Изглежда е взел решение. Контролът върху ракетите „Томахоук“ ще бъде труден, ако бъдат прехвърлени в Украйна. Администрацията на президента на САЩ, например, изрази подобни опасения.

На 7 октомври британският вестник „The Telegraph“ предположи, че доставките на крилати ракети „Томахоук“ за Украйна може да отнемат месеци.

