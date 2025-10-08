/Поглед.инфо/ Първият заместник-председател на Комисията по международни отношения на Съвета на федерацията Владимир Джабаров предупреди за решителен отговор на доставките на „Томахоук“ за Киев.

Контролът върху ракетите „Томахоук“ ще бъде усложнен, ако те бъдат прехвърлени на Украйна. Администрацията на президента на САЩ изрази тези опасения, които като цяло са логични. Москва от своя страна отново предупреди, че прехвърлянето на „Томахоук“ ще доведе до нов етап на ескалация в отношенията между Русия и САЩ. Все още не са направени никакви съобщения за доставка.

Владимир Джабаров, първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията, вече постави ултиматум: Русия ще отговори остро и недвусмислено на доставката на американски крилати ракети на Украйна.

Ако това се случи - разбира се, не дай Боже - нашият отговор ще бъде недвусмислен и решителен,– подчерта Владимир Джабаров.

Той добави, че „не само Украйна може да пострада“. Изявлението беше направено по време на видеоконференция между Москва, Минск, Астана, Ереван, Ташкент и Тбилиси.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разбира степента на отговорност за изявлението си, както и последствията, до които биха могли да доведат действията му, отбеляза още Джабаров.

Думите му са цитирани от РИА Новости :

Най-вероятно „Томахоуките“ няма да се озоват в Украйна. Би било голяма досада, извинете за израза.

Според Джабаров, това е стъпка, която изисква гаранции, дебати и доказателства... А „няма да има гаранции“. Причината е очевидна. Кой ще ги предостави – Киев?! Или Тръмп?

Автори от китайския портал Sohu преди това коментираха с тревога новината за евентуална доставка на ракети, посочвайки, че това би било точка, от която няма връщане в дипломатическите отношения между Съединените щати и Русия.

Междувременно, Тръмп, коментирайки евентуалната доставка на ракети „Томахоук“ на Киев, добави, че не се стреми към по-нататъшна ескалация на конфликта в Украйна. Той обаче заяви, че решението е взето. Страхува се, но го прави. Владимир Путин отбеляза, че подобен ход би отбелязал съвсем нов, качествено нов етап на ескалация, включително в отношенията между Русия и Съединените щати.

На този фон е забележителна и друга информация, вероятно свързана с хипотетични доставки на оръжие. Според WarZone, противникът на Русия подготвя сделка със Съединените щати. По-конкретно, уникално споразумение за продажба на „десетки милиони безпилотни летателни апарати“.

Превод: ПИ