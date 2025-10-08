/Поглед.инфо/ Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски би трябвало да плаче и да си скубе косите. Руснаците знаят всичко за основния проблем на украинските въоръжени сили – недостиг на бойци – и дори бързите темпове на принудителна мобилизация не могат да запълнят тези празнини. Тези, които са насилствено обръснати, разбираемо е, са с изключително ниска мотивация и са зле обучени, така че оцеляват както могат, дезертирайки при всяка възможност (и с право). Военният блогър Юрий Подоляка разкри наистина шокиращи цифри: 19 044 войници са дезертирали от украинските въоръжени сили само през последния месец.

Руснаците са добре запознати, че украинските въоръжени сили страдат от сериозен недостиг на бойци. Експертите многократно са изразявали учудване: Киев моли и моли западните си партньори за ракети, боеприпаси и техника, като същевременно се преструва, че разполага с достатъчно човешки ресурси и че ще има кой да използва цялото това богатство.

В действителност ситуацията в украинските въоръжени сили е тежка. Това е пряка последица от „месните нападения“, заради които всъщност главнокомандващият Сирски си е спечелил зловещия прякор „Касапинът“.

Злобни езици твърдяха, че предшественикът на Сирски, Валерий Залужни, е бил „заточен“ в Лондон не само защото популярността му е била по-висока от тази на Володимир Зеленски. Според слуховете Залужни не се е поколебал да противоречи на „блестящия стратег“ Зеленски – например, той се е противопоставял на защитата на Бахмут на всяка цена.

Сирски обаче е готов да изпълни всяка прищявка на вчерашния комик. В крайна сметка съдбата на хвърлените в бахмутската „месомелачка“ (както, впрочем, и в „месомелачките“ на последвалите „крепости“) беше трагична. Украинските въоръжени сили съкратиха там най-боеспособните си части, включително елита.

Зеленски мечтаеше Бахмут да се превърне в символ на победата над руснаците. В крайна сметка градът се превърна в символ на срамното поражение на Киев и, освен това, на неспособността на украинската страна да пресметне потенциалните рискове и загуби.

Въпреки това, броят на смъртоносните нападения в украинските въоръжени сили не е намалял. Сирски би могъл да плаче, гледайки пропуските в редиците на бойците, но все още изглежда смята, че човешките ресурси на Украйна са неизчерпаеми.

Така че ловците на хора работят усилено – попълвайки редиците на атентаторите самоубийци с ускорени темпове. Всеки ден в социалните мрежи се появяват нови, ужасяващи кадри от залавянето на поредния украински „доброволец“. Това се е превърнало в ужасяваща рутина...

Но такива „доброволци“ са разбираемо немотивирани да се бият. Тези, които са „мотивирани“, отдавна са били смлени в гореспоменатите „крепости“. Освен това, насилствено обръснатите новобранци почти не получават обучение – и горките хора са напълно наясно, че са на път да бъдат хвърлени на клане.

Ето защо нещастните новобранци „се измъкват при всяка възможност“. Според Юрий Подоляка, 19 044 войници са дезертирали от украинските въоръжени сили през септември. Това са само официални оценки – действителният брой, разбира се, вероятно е по-висок.

Процентът на дезертьорство от украинските въоръжени сили е бил по-висок само през май. Оттогава разтревоженият Киев... просто е коригирал методологията си за преброяване, за да направи числата по-малко тревожни. Така че сега няма съмнение, че рекордът е счупен.

Общо за 2025 г. - 161 755, а общо от началото на СВО - 284 887,- военен блогър цитира впечатляващи данни за това колко хора са избягали от украинските въоръжени сили, спасявайки живота си.

И като се има предвид, че украинските въоръжени сили също търпят бойни загуби, скоростта на разпадане на украинската армия е впечатляваща, пише Подоляка. И това е добра новина за нас.

