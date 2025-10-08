/Поглед.инфо/ МОСКВА, 8 октомври — РИА Новости. Импулсът, даден на украинското уреждане от срещата на руския и американския президенти в Аляска, е изчерпан от усилията на европейците, заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков.

„Мощният импулс, генериран от Анкъридж в полза на споразуменията, до голяма степен е изчерпан от усилията на противници и поддръжници на война до последния украинец. <...> Това е резултат от разрушителна дейност, предимно от страна на европейци, за която говорим открито и директно“, отбеляза той.

Относно Томахоукс

Русия призовава Съединените щати да предприемат трезв и разумен подход към въпроса за доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна :

„Без софтуер и пускови установки, ракетите... са, така да се каже, халосни. Съответно (и това също е било обсъждано на високо ниво от руската страна), хипотетичното използване на подобни системи е възможно само с прякото участие на американски персонал.“

Сергей Рябков

Заместник-министър на руското Министерство на външните работи

Няма никаква нервност от страна на Москва по този въпрос; ресурсите ѝ позволяват да се движи в посоката, определена от Владимир Путин :

„Руският президент заяви, че това е много сериозна ескалационна стъпка. Всъщност появата на такива системи <...> ще означава значителна, може дори да се каже качествена, промяна в ситуацията. Но това няма да повлияе на решимостта ни да постигнем целите си.“

Сергей Рябков

Заместник-министър на руското Министерство на външните работи

Предложението на Москва за стратегически оръжия не е свързано с евентуалното прехвърляне на „Томахоуки“ на Украйна.

