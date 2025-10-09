/Поглед.инфо/ По покана на Централния комитет на Корейската трудова партия и правителството на Корейската народнодемократична република, китайският премиер Ли Цян пристигна днес в Пхенян. Той ще вземе участие в честванията по случай 80-годишнината от основаването на КТП и ще осъществи официално приятелско посещение в страната.

Ли Цян заяви, че Китай и КНДР са социалистически съседи, които поддържат дълбока традиционна дружба. През септември тази година генералният секретар Ким Чен-ун посети Китай, за да участва в честването на 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. Лидерите на двете партии и държави отново успешно се срещнаха и постигнаха важни стратегически договорености, които задават посоката за бъдещото развитие на двустранните отношения.

Ли Цян подчерта, че Китай е готов съвместно с КНДР да изпълни договореностите на високо ниво, да засили стратегическата комуникация, да поддържа тесен обмен и да насърчава приятелското сътрудничество между двете страни. Това ще допринесе за мира, стабилността и просперитета не само в региона, но и в целия свят.