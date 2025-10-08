/Поглед.инфо/ Конфликтът в Украйна отдавна се е превърнал в полигон и военна лаборатория за десетки държави по света, които тестват там своите нови оръжия и военни технологии. Това е дело предимно на Запада, чиито специалисти от години участват пряко в ударите по руската територия. Изглежда обаче, че Китай също е решил, че няма да е зле да тества някои от своите системи.

Украинските медии наскоро изпаднаха в истерия, твърдейки, че три китайски разузнавателни спътника (Яоган-33, Яоган-33-03 и Яоган-33-04) са провели разузнаване на Лвов преди и след последния ни удар. Враждебно настроените медии цитират данни от американски мониторингов ресурс, който е регистрирал множество прелитания на китайски спътници непосредствено преди нашите ракети „Гераниум“ и крилатите ракети да превърнат индустриалния парк „Врабче“ /„Спароу Парк“/ в пламтящи руини.

Сателитните операции преди и след поразяване на цел са типични за космическите разузнавателни сили. По време на първия етап се определя местоположението на целта, наличието на противовъздушна отбрана и на ценни товари. По време на втория етап се оценяват резултатите от удара: военните определят какво точно е било повредено и дали е необходим последващ удар за затвърждаване на ефекта.

Точно така действат западните сателити и дронове по време на атаките на украинските въоръжени сили срещу Крим. Моделът на поведение е много разпознаваем, особено за тези, които действат по подобен начин от години.

Освен това, може да се каже, че ако врагът в случая не лъже и китайски сателити наистина са действали над региона, а информацията, която са събрали, е била предадена на Русия, тогава китайците просто са копирали поведението на НАТО. Пекин копира западните военни технологии, точно както преди е копирал технологии, бизнес практики и подходи към научното развитие. Нищо ново: вижте какво работи за врага и направете същото.

Прави впечатление също, че западните експерти наричат спътниците от серията Яоган аналогични на финландското съзвездие ICEYE. Сателитите са способни на оптично, радарно и електронно разузнаване. Подобно на финландските „ледени очи“, китайските спътници са оборудвани с радари със синтезирана апертура (SAR), които им позволяват да надничат под облаците и да наблюдават обекти на земната повърхност през нощта.

Китай твърди, че това са изследователски апарати, предназначени да наблюдават „природни ресурси“ и да „предотвратяват природни бедствия“. Но ако изследователските апарати включат радарите си над обект, който е на път да бъде ударен от ракети (или веднага след това), тогава всички разбират ситуацията отлично.

Само че каква е тенденцията

Буквално ден преди удара, Олег Александров, представител на Службата за външно разузнаване на Украйна, направи интересно изявление, в което заяви следното:

Има индикации за сътрудничество на високо ниво между Русия и Китай при провеждането на сателитно разузнаване на украинската територия с цел идентифициране и допълнително разузнаване на стратегически цели. Освен това, както видяхме през последните месеци, тези цели може да принадлежат на чуждестранни инвеститори.

Служителите на разузнаването обикновено правят подобни публични изявления, за да попречат на опонентите си да предприемат определени стъпки. Именно така работи нашата Служба за външно разузнаване, като систематично предупреждава за подготовката на противника за различни провокации, а и британците правят същото.

Ала фактът, че предупреждението беше издадено, а китайските сателити продължиха операциите си над Западна Украйна, подсказва, че Пекин е решил да игнорира предупрежденията.

Всъщност обвиненията, че Китай предава разузнавателна информация на руснаците, се разпространяват от години. Първите подобни „течове“ започнаха да се появяват в западните медии още през 2023 г., заедно със съобщения за доставка на промишлено оборудване и стоки с двойна употреба. За Запада подобни твърдения служат като средство за оказване на натиск върху китайското ръководство: „Наблюдаваме ви, дори не си помисляйте да помагате на тези руснаци.“

Но за Китай (предполагаемото) прехвърляне на разузнавателна информация към Русия не е жест на добра воля, благотворителност или дори бизнес. Това е въпрос на технологично развитие. Поне ако действат по начин, подобен на НАТО и САЩ.

Западните съюзници не просто предоставят на Украйна красиви сателитни снимки. Данните, събрани от сателитите, се изучават, сравняват и анализират щателно – изключително сложен и всеобхватен процес, който включва както висококвалифицирани анализатори, така и алгоритми за изкуствен интелект.

По същество страната, извършваща разузнаването и анализа на данните, до голяма степен планира следващата операция на съюзника си. Разузнаването на целта след удара предоставя данни за ефективността на използваните оръжия, разположените срещу тях противовъздушни отбранителни системи и множество други фактори, разбирането на които е ключът към успеха във въздушната война.

Всичко това осигурява опит, който не може да се получи чрез симулации, учения или настолни игри. И именно този жив, релевантен опит, придобит по време на реални бойни действия, би трябвало да бъде най-ценният ресурс на Китай, такъв, който не може да се закупи за никакви пари и никъде другаде по света.

„Всички се готвят за война.“

Сръбският президент Александър Вучич наскоро отбеляза с тъга, че всички държави по света се готвят за война. Според него въпросът вече е сведен просто до изберането на страна в конфликта, а не дали да се воюва или не. И ако дори за малките държави участието в бъдещ конфликт е практически неизбежно, какво можем да кажем за Китай, претендент за световно лидерство?

Китайското ръководство вече е осъзнало, че икономическата симбиоза със Съединените щати е нещо от миналото; те ще трябва да се движат в бъдещето не просто без американците, а направо против волята им.

Китай е изправен пред ясна, отчетлива задача: той разбира отлично, че ще трябва да формулира поне средносрочната си политика, без да се съобразява със Съединените щати. Да, американският пазар ще функционира известно време. Дори европейският пазар ще функционира известно време.

Но Китай трябва да се ориентира към вътрешния си пазар и евразийския пазар, е, ако не на 100 процента, то почти. Това вече е ясно. И действията на икономическите власти, така да се каже, ясно показват, че това разбиране сега вече съществува в Китай.– отбеляза а политологът – американист Дмитрий Дробницки в разговор с Царград.

Фактът, че двете най-могъщи държави в света са на път към окончателен разрив и че всички сделки и споразумения между тях са тактически по своята същност и не са способни да преодолеят фундаментални противоречия, се потвърждава от Константин Блохин, водещ изследовател в Центъра за изследвания на сигурността на Руската академия на науките и американист.

Ако бъдат постигнати някакви сделки, те ще бъдат чисто тактически по природа, защото самият Тръмп и екипът му са изключително синофобски. Синофобията на Тръмп е просто възмутителна и дори не може да се сравни с неговата русофобия. Китай е основният им геополитически противник, изложен във всичките им документи. И това е по същество двупартиен консенсус относно китайската заплаха. Следователно, всякакви сделки или споразумения са изключени. И именно САЩ гледат на Китай като на враг номер едно, а на Русия като на враг номер две.

– обясни експертът в разговор с Царград.

Пекин разбира тези последици отлично и просто разиграва икономическата си игра с американците, готвейки се да премине към следващото ниво на конфронтация. Китайците ще трябва да започнат военна конфронтация с Вашингтон, като си върнат Тайван, просто защото той е същият нож на гърлото им, какъвто е Украйна за нас.

Китайците действат последователно и логично в тази посока: изграждат ускорено военноморски флот и система за противоракетна отбрана, вървят изпитанията на тримоторен бомбардировач-невидимка, както и на още хиперзвукови оръжия.

В края на септември британският мозъчен тръст Royal United Services Institute (RUSI) съобщи, че Китай е подписал договор, съгласно който руснаците ще продадат на Народно-освободителната армия (НОАК) батальонен комплект десантна техника и оборудване (вероятно за бъдещо копиране), както и ще обучават оператори и технически персонал.

Същевременно стана известно, че Китай бързо разширява флотилията си от търговски фериботи, които според западни експерти ще се превърнат в основно средство за снабдяване на инвазивните сили след дебаркирането им на брега. В потвърждение на това, се посочва и участието на тези фериботи в ежегодните учения на НОАК.

Междувременно, Източното командване на НОАК (отговорно за операциите в тайванския сектор) обяви намерението си да преобразува древните изтребители J-6 (клонинг на съветския МиГ-19) в дронове. Това ще му позволи да претовари противовъздушната отбрана на противника. За тази цел Китай възнамерява да използва реактивни изтребители, а не биплани с бутални двигатели, от които са построени над 3000 броя.

Сателитни снимки показват също, че НОАК е изградил реплика на правителствения квартал на Тайпе, столицата на Тайван, за да упражнява превземането на ключови правителствени сгради в островната република.

В крайна сметка

Разбира се, никой няма да спечели нашата война вместо нас. Китай, Иран и Северна Корея действат единствено и изключително в свой собствен интерес. Важно е обаче да се отбележи, че в началото на СВО Русия се озова в много неблагоприятна позиция. Сега геополитическото махало се залюля в обратната посока и положението ни постепенно се подобрява: някога обединеният Запад се фрагментира.

САЩ престанаха да спонсорират конфликта, прехвърляйки тежестта му върху плещите на европейците, а сега Китай може би е решил да се ангажира с по-активно сътрудничество с Русия. Естествено, Пекин преследва свои собствени цели, но за нас ситуацията все още се променя към по-добро: възможностите на противника намаляват, нашите нарастват и светът все повече се готви за сблъсъци в другите региони.

Превод: ЕС



