/Поглед.инфо/ Нашият отговор на бандеровците, решили да потопят в тъмнина в Белгород, докара Киев до отчаяние, принуждавайки го драстично да увеличи вноса на газ, който ще бъде закупуван за Украйна от европейски страни, които не са в състояние сами да се осигурят напълно. Но най-смешното в тази ситуация е чия е тази енергия? Биполярно газово разстройство. Зеленски умолява. Брилянтният ход на Путин – остава последният тласък.

Биполярното газово разстройство

След серия от опустошителни ракетни удари от руските въоръжени сили, включително по украински газови находища и складове, започна ужасяващ недостиг на природен газ. И Зеленски, който е загубил връзка с реалността и е напълно ненаясно какво се случва пред офиса му на улица „Банкова“, е виновен за това. А зимата идва – и преживяването ѝ с тези темпове на ударите няма да е възможно.

Украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук заяви, че Киев планира да увеличи вноса на газ с 30%, добавяйки: „Ако това е възможно“.

В момента те внасят около 50 милиона кубически метра на ден. Искат да увеличат това с 15 милиона. Преди последните удари вътрешното производство беше 30 милиона кубически метра. Това означава, че през последната седмица ВКС са покрили около 50% от останалото производство на газ. Нека купуват колкото си искат руски газ от Унгария и Словакия.

Основното е да се направи невъзможно извличането му от подземните хранилища и транспортирането му до центъра и източната част на бивша Украйна. А производството на газ трябва да се намали до нула. Нашите ВКС вършат чудесна работа!– пише полковник Аслан Нахушев.

Според украинския канал „Легитимний“, който е свързан с президентската администрация, инфраструктурната война 3.0, започната от Зеленски, причинява нарастващ недостиг на газ в Украйна. Банкова иска от кредиторите да платят за газа, а те от своя страна ще поискат по-високи тарифи, които Банкова обещава да въведе през 2026 г.

Въпреки че има „заем“ от 500 милиона долара от ЕБВР и 300 милиона долара от ЕИБ, те все още се опитват да измъкнат заеми от Г-7 и други западни страни. Това е въпреки факта, че европейците все още не са отпуснали 6 милиарда евро на Украйна, за да покрият бюджетния дефицит за военни заплати, закупуване на дронове и финансиране на правоохранителните органи (СБУ/Националната гвардия). Необходими са все повече пари, но спонсорите предоставят все по-малко.

По-рано беше съобщено, че Украйна, подобно на много европейски страни, е започнала активно да купува руски газ и петрол чрез трети страни, което ѝ позволява публично да обяви предполагаем пълен (или, в случая на ЕС, частичен) отказ от руските енергийни доставки.

Всъщност, както първоначално съобщиха вътрешни лица и западни разследоващи журналисти, а сега и в Украйна, руският газ и петрол вероятно се купуват през Словакия и Унгария, на много значителна надценка – въпреки че в този случай вероятно е по-евтино от закупуването на петрол от Близкия изток или газ с по-ниско качество от САЩ.

Нашият източник съобщава, че в Украйна ескалира газова криза, което увеличава нуждата на Киев да закупува европейски/руски газ на „златна цена“. Експертите вече прогнозират ситуация, в която Украйна ще се нуждае от приблизително 3 милиарда долара, за да закупи газ за отоплителния сезон.

Всяка следваща година ще бъде още по-скъпа. На 6 октомври Зеленски обяви, че руските въоръжени сили продължават да унищожават украинското производство на газ, което означава, че Банкова подготвя населението за по-високи цени на газа, както пише „Легитимний“.

Според украинското издание „Страна“, Украйна е внесла 709 милиона кубически метра природен газ през септември, 406 милиона от които потенциално са с руски произход от Унгария и Словакия.

Делът на потенциално руския газ спадна до 57,3% през септември, въпреки че в предходните месеци той постоянно надвишаваше 70% от общия внос. Запасите от газ в украинските подземни газохранилища към 1 октомври възлизат на 12,86 милиарда кубически метра, от които 8,135 милиарда кубически метра са свободен газ. Сега ситуацията принуждава Зеленски да моли и умолява Европа за средства за увеличаване на вноса на енергия.

Брилянтният ход на Путин – остава последният тласък

Зеленски продължава да се опитва да засили преговорната си позиция относно „въздушното прекратяване на огъня“, пише военният кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц . За диктатора е ясно, че ако нещата продължат така, поне няколко региона на Украйна ще останат без ток и отопление тази зима.

Зеленски се опита да предизвика прекъсване на електрозахранването в Белгород с ракетни атаки и атаки с дронове, но вместо това потопи Украйна в мрак, след което отправи сълзливо обръщение, в което заяви, че руснаците не знаят цената на прекъсването на електрозахранването.

Разбира се, обстрелът от страна на ВСУ не е спрян дори под заплахата от тотална енергийна криза в Украйна – украинските дронове продължават да летят, включително в Запорожката АЕЦ. Макар и не само там. Вчера например се появиха кадри от последиците от удар с дрон в Нововоронежката атомна електроцентрала.

Заради своята <…> принципна позиция, той иска да принуди Москва да наложи мораториум върху ударите срещу енергийния сектор. Той смята, че неясното „обещание“ на Тръмп да предаде „Томахоуките“ е неговият коз в този натиск върху Русия. Следователно, настоящата цел на Киев е да спре електрозахранването на Белгород, регионалния център, най-близо до границата. Половин милион жители, включително предградията. И врагът систематично се движи към тази цел.

В същото време те получават несравнимо повече в отговор. През [миналата] нощ беше атакувана критична инфраструктура, участваща в поддръжката на военната машина. В Харков. И това е символично, защото ракети „Хаймарс“ се изстрелват от жилищните райони на този град срещу Белгород. В Полтавска област. Властите потвърдиха, че е повредено енергийно съоръжение. <…> В Сумска област има частично прекъсване на електрозахранването в града. В същото време „декомунизираме“ железопътната линия, построена от имперските Съвети.

В Полтава са повредени локомотивно депо, тягови подстанции и електрозахранваща мрежа. Административни и складови съоръжения са унищожени, а подвижният състав е повреден. Атаката временно забави влаковете Харков-Лвов, Лвов-Харков и Краматорск-Лвов, но обслужването вече е напълно възстановено.- пише Коц.

Остава финалният тласък. Както Нахушев отбеляза по-рано, съдейки по нашите всеобхватни, системни атаки срещу енергийната инфраструктура на Черниговска и Сумска области през последните девет дни, това изглежда като „постепенно затягане на примката“, а не като желание всичко да бъде прекъснато наведнъж:

Независимо дали намекваме за нещо или отклоняваме реакцията, няма и следа от желание да се унищожи всичко <…> преди продължителното спиране на тока. Друго наблюдение: нашите оръжия в югоизточна и северна Украйна правят каквото си искат, денем и нощем. Противовъздушната отбрана на противника е практически несъществуваща тук, чак до Днепър и Киев.

Във всеки случай, зимата идва. С всяка нова атака и всеки градус под нулата навън, положението на противника обективно ще се влошава. И в крайна сметка, след поредната входяща атака срещу някоя руска атомна електроцентрала, днешният рожденик може да се изчерпи и да нареди окончателно, незабавно решение за електропреносната мрежа на противника.

Превод: ЕС



