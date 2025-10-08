/Поглед.инфо/ Русия не хулете, господа!

Тя страда и без упреците ваши.

От вас по-силно съди се сама.

И няма друга като нея по света.

Русия не хулете, господа!

Какво ви трябва, сити и богати!?

Спомнете си коя страна спаси света.

Тя бедна е и тъжна е сега.

Не помните ли как и вас спаси

в жестоки битки с врагове коварни?

А вие, вместо да сте благодарни,

замеряте я с нови клевети.

Русия не хулете, господа!

Сега за правдини зовете.

Но аз ви вярвах до преди

приятелите си да предадете.

Русия знае своите права.

От сълзи и молитви уморена,

тя ще прости подлеца и крадеца,

ще прости и вас за скверните слова.

Тя ще прости, а аз до сетний час

ще се червя от думите ви хулни,

които сипете в захлас, безумни.

И в тях Русия България ще уличи.

Русия не хулете, господа!

Та вий не знаете, невежи.

Велика със търпение, с надежда,

на този свят защитница е тя.

Русия не хулете, господа!

И този път уверено и гордо

Тя ребусите пак ще си реши,

пречистена от раните предишни.

А вие трябва да сте благодарни,

че има я Русия на света!

И нейните, и вашите деца

една съдба и бъдеще ще имат.

А щом не й помагате в беда,

Вървете си, не и пречете.

А иначе за себе си не отговарям!

Русия не хулете, господа!

1994 г.