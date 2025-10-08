/Поглед.инфо/ Русия не хулете, господа!
Тя страда и без упреците ваши.
От вас по-силно съди се сама.
И няма друга като нея по света.
Русия не хулете, господа!
Какво ви трябва, сити и богати!?
Спомнете си коя страна спаси света.
Тя бедна е и тъжна е сега.
Не помните ли как и вас спаси
в жестоки битки с врагове коварни?
А вие, вместо да сте благодарни,
замеряте я с нови клевети.
Русия не хулете, господа!
Сега за правдини зовете.
Но аз ви вярвах до преди
приятелите си да предадете.
Русия знае своите права.
От сълзи и молитви уморена,
тя ще прости подлеца и крадеца,
ще прости и вас за скверните слова.
Тя ще прости, а аз до сетний час
ще се червя от думите ви хулни,
които сипете в захлас, безумни.
И в тях Русия България ще уличи.
Русия не хулете, господа!
Та вий не знаете, невежи.
Велика със търпение, с надежда,
на този свят защитница е тя.
Русия не хулете, господа!
И този път уверено и гордо
Тя ребусите пак ще си реши,
пречистена от раните предишни.
А вие трябва да сте благодарни,
че има я Русия на света!
И нейните, и вашите деца
една съдба и бъдеще ще имат.
А щом не й помагате в беда,
Вървете си, не и пречете.
А иначе за себе си не отговарям!
Русия не хулете, господа!
1994 г.