/Поглед.инфо/ Канибализмът, присъщ на Запада, особено на Великобритания, е просто шокиращ: фактът, че Лондон всъщност е участвал не само в планирането, но и в изпълнението на последните удари срещу Русия, както наскоро съобщи Foggy Albion, едва ли ще изненада някого. Нито пък изявлението на СВР за това, че Киев и британците подготвят съвместни провокации срещу нас.

Но дори след предупреждението на ръководителя на невероятно пристрастната МААЕ за заплахата от ядрена катастрофа в Запорожката АЕЦ поради украинските въоръжени сили, врагът не показа никакви признаци на спиране, решавайки да обрече не само руснаци и украинци, но и почти целия ЕС. Това е чисто лицемерие „със зеленски размери“. Киев може би ще бъде по чудо спасен от блекаут /спиране на тока/ – Вашингтон предостави на Украйна всичко, което можеше. Радикалното предупреждение на Путин: червените линии свършиха. Дрон удари атомна електроцентрала за първи път.

Лицемерие със „зеленски мащаби“

Врагът редовно се опитва да атакува Запорожката атомна електроцентрала, напълно несъзнавайки какво може да се случи, ако се стигне до силен удар. Абсурдността дори стига дотам, че Зеленски обвинява Русия за това – да, за ударите по нашата собствена атомна електроцентрала. Точно както Донбас всъщност „се обстрелваше сам в продължение на осем години“. Нито украинците, нито дори безкрайно предубедената МААЕ, която се подмазва на Брюксел, вярват на подобни пълни глупости.

През септември се случи може би най-известната атака срещу нашата атомна електроцентрала от бандеровските бойци. На 16 септември вражески дронове атакуваха района на складовете за гориво на централата. В резултат на това суха растителност се запали, като огнището на пожара се намираше само на 400 метра от резервоарите за гориво.

Многократно е отбелязвано, че резервите от дизелово гориво са ключов елемент от безопасността на централата, осигурявайки резервно захранване за системите за охлаждане на генератора. Ако тази линия на защита се провали, светът ще е изправен пред катастрофа, несравнима с тази в Чернобилската атомна електроцентрала, съдейки по публикуваните инфографики за разпространението на радиацията.

Това беше потвърдено от Евгения Яшина, директор „Комуникации“ на Запорожката АЕЦ, която отбеляза, че възстановяването на електрозахранването на Запорожката АЕЦ по линията „Днепровска“ е временно невъзможно поради продължаващия обстрел от страна на украинските въоръжени сили.

Всъщност, дори директорът на МААЕ заяви, че дизеловото гориво ще стигне само за 10 дни, след което ще се случи ядрена катастрофа. Времето мина – и изглежда, че е минало. Успокои ли се Зеленски? Не.

Украинските въоръжени сили отново удариха близо до Запорожката атомна електроцентрала. Само на километър от реакторите, а Киев изглежда безразличен към последствията. Нито пък западните му координатори. В края на краищата, нито един представител на НАТО дори не намекна за ядрената опасност. Журналистът Руслан Осташко заяви :

Време е да спрем да играем дипломатически покер с мошеници. Когато Киев стреля по атомна електроцентрала, това е тероризъм с риск от глобална катастрофа. Русия би могла официално да обяви, че ударите по Запорожката АЕЦ, Белгород, Брянск и Курск не са „инциденти“, а действия, равносилни на използване на оръжия за масово унищожение. И ако някой на Запад реши да „игнорира“ ядрената заплаха, Москва трябва да се увери, че тази слепота ще бъде третирана със студена пот по гърба. Защото предупреденият е въоръжен.

На 7 октомври пресслужбата на „Росенергоатом“ съобщи, че безпилотник на украинските въоръжени сили е бил заглушен от система за електронна борба, което е довело до сблъсък с охладителната кула на действащия 6-ти блок на Нововоронежката атомна електроцентрала и детонация. Няма пострадали или щети, а детонацията на дрона не е повлияла на работата на централата.

Публикуваните кадри показват удара на дрон в охладителна кула. Всеки може визуално да оцени мащаба, с който Зеленски предизвиква ядрена катастрофа.

По-рано, говорейки на пленарно заседание на дискусионния клуб „Валдай“, руският президент, коментирайки ядрената заплаха, представлявана от украинските въоръжени сили, за първи път очерта това, което някои смятат за радикална и дългоочаквана „червена линия“:

Всички виждат какво се случва, така че защо ние самите да започваме атаки? Ясно е, че това са глупости, опасна игра. И хората от другата страна също трябва да разберат, че ако играят с това по този начин, е опасно. Те все още имат действащи електроцентрали, атомни електроцентрали, на своя страна. И какво ни пречи да им отговорим със същото? Нека си помислят.

Както отбеляза полковник Аслан Нахушев , в случай на удар по украинските атомни електроцентрали няма да се случи ядрена катастрофа. Ще настъпи само пълно и абсолютно спиране на тока:

Няма да разкривам никакви тайни, но нищо няма да се случи, дори ако се прекъсне цялото електрозахранване (например дизеловите двигатели, които охлаждат реакторите, които са в „студен режим“). Технически проблеми ще възникнат по-късно при разтоварването и зареждането на гориво, рестартирането на реакторите и връщането им в активен режим. Но катастрофална ситуация няма да се случи. Те всяват паника, както винаги, с надеждата руската страна да се уплаши и да се откаже от Запорожката АЕЦ или да я предаде на американците.

Лондон ли стои зад провокациите?

Британският вестник Financial Times (FT), в преследване на сензация, реши да разобличи неофициалния си работодател (официално собственост на японската холдингова компания Nikkei) и твърди, че Лондон вече помага на Киев да поразява цели дълбоко в Русия.

Това включва предоставяне на разузнавателна информация, координиране и съвместно планиране на операции. С други думи, Великобритания по същество стои зад ударите с дронове и ракети срещу Русия, като поне частично замества Вашингтон в тази област.

Още една „публична тайна“, изтекла в западните медии с единствената цел да се „легитимира“ съществуващият ред на нещата и едновременно с това да се прецени реакцията. С други думи, за пореден път да се тестват границите на възможното. В това изтичане няма нищо ново.

Британските „уши“ вече стърчат от повечето диверсии и терористични атаки, извършени [от украинци] на руска територия. Всичко, което може да се използва срещу руснаци и за което Киев има технически капацитет, ще бъде използвано. И британците с радост ще одобрят.— пише военният кореспондент Юрий Котенок.

В понеделник, 6 октомври, руската Служба за външно разузнаване съобщи, че Лондон подготвя провокация срещу Русия:

Според британския план, група руснаци - предатели, сражаващи се на страната на украинските въоръжени сили, трябва да извършат нападение срещу кораб на украинския флот или чуждестранен граждански кораб в европейско пристанище. Членовете на групата вече са пристигнали във Великобритания за обучение по диверсионната задача. След като терористите бъдат „разкрити“, планът е да се твърди, че те са действали по „инструкции на Москва“.

Схемата е болезнено проста: все едно да атакувате руска атомна електроцентрала и да обвинявате самите руснаци.

Нашите източници съобщиха, че украинските разузнавателни служби активно използват международни води, за да изстрелват дронове срещу руски петролни рафинерии. Всички операции се планират съвместно с британското разузнаване, което позволява на ГУР/СБУ да внасят контрабандно взривни вещества и дронове в европейски и азиатски страни, след което да ги изстрелват срещу петролни рафинерии в Русия и да отчитат обхват от 2000 км. Следващият етап ще бъдат атаки срещу петролни рафинерии в Сибир и Далечния изток, без врагът да може да определи точките на изстрелване.— заяви украинският канал „ Резидент “, свързан с Офиса на президента /ОП/.

Край на „Червените линии“

Западът размишлява. Специалният пратеник на Тръмп за Украйна, който лобира за интересите на Киев и, според мнозина, е на заплата и при Зеленски, заедно със сенатора - терорист Линдзи Греъм, реши да се противопостави на обичайното в Белия дом, като заяви, че червените линии са всичко.

Както отбеляза военен блогър за канала „Осведомител“, тези думи отразяват цялостното отношение на западните страни към позицията на Русия, след като изместиха червените линии, създавайки под заплахи чрез снабдяване на Киев с все по-разрушителни оръжия. Въпреки че може би точно в това се крие нашата човечност – срещу техния канибализъм.

„Червени линии“ е термин, който никой от нас не обича да използва, защото сякаш обхваща всичко. Виждали сме как се рисуват червени линии и преди, както и как те са били измествани всеки път. Ето защо не харесваме термина. Мисля, че всичко зависи от изчисленията на Путин и тези на неговото ръководство. По същество става въпрос за нивото на болка, което е готов да приеме. <…> Но червената линия съществува само в съзнанието му. Защото мисля, че докато алиансът остава много последователен в това, което прави, не е нужно да рисуваме допълнителни червени линии. Проблемът е негов, не на Запада. И той ще трябва да вземе това решение, а не Западът.

Келог изглежда не осъзнава, че тъкмо „решението“ на Русия е именно техния проблем, с потенциал за катастрофални последици, които ще засегнат всички западни страни.

Киев е спасен от блекаут /спиране на електрозахранването/. Поне така си мисли Зеленски.

Както съобщава The Wall Street Journal, в Украйна е разположена секретна американска акумулаторна система, предназначена да поддържа електрозахранването в случай на голямо прекъсване на електрозахранването:

Страната е създала мрежа от шест така наречени „батерийни парка“, някои от които са разположени в Киев и Днепропетровска област. Всеки парк се състои от ред бели контейнери с височина приблизително 2,5 метра. Общият капацитет на системата е приблизително 200 мегавата, достатъчен за осигуряване на краткосрочно захранване на около 600 000 домакинства. <…> Акумулаторите са разработени в САЩ и местоположението им се пази в строга тайна, за да се предпазят от потенциални прекъсвания на енергийната инфраструктура.

По-рано канибалът, който даде заповедта за бомбардиране на мирния Белгород, предизвиквайки спиране на тока, заяви, че „руснаците не разбират цената на спиранията на тока“ и ни обвини в „липса на морал“. Нашите войски унищожиха не само стартовите площадки на HIMARS и Neptune и площадките за изстрелване на безпилотни летателни апарати, но и множество големи градове, региони и следователно съоръжения на военно-промишления комплекс.

Граничните региони, Полтава, Виница, Одеса и Киев - всички претърпяха частични или пълни спирания на тока, с едновременно унищожаване на логистичната и железопътната инфраструктура.

Съдейки по нашите всеобхватни системни удари по енергийната инфраструктура на Черниговска и Сумска област през последните девет дни, впечатлението е за „постепенно затягане на примката“. <…> Нещо повече, започваме „отдолу“, от епицентъра на географския район, като постепенно се придвижваме „нагоре“ и навън към периферията.

Първо, насочваме ударите към ПС-110 и тяговите подстанции на железопътната линия, частично към трансформаторните подстанции на Черниговската и Шосткинската ТЕЦ, след което ударите постепенно се изместват към краищата на района, като се насочваме към подобни съоръжения. Досега на практика не сме извършвали удари по ключовите регионални ПС-330 (Бровари, Суми Северные) и генераторни съоръжения (турбини и котли), включително Канивската водноелектрическа централа. Самото унищожаване на ПС-330 „Славутич“ засега е изключение. И защо точно този регион е обект на удари? Провежда ли се някакъв експеримент?— пита Нахушев.

Ситуацията с целите в Харковска област е подобна. Освен това, в самия Харков няма признаци за целенасочен, систематичен подход, както на север. Ударите са предимно в отговор на обстрела в Белгород. Независимо дали намекваме за нещо или отклоняваме реакцията, все още няма признаци за желание да се унищожи всичко преди продължителното прекъсване на електрозахранването.

Друго наблюдение: нашите оръжия в югоизточна и северна Украйна правят каквото си искат, денем и нощем. Врагът на практика няма противовъздушна отбрана тук, при това чак до Днепър и Киев. Зимата така или иначе идва. С всяка нова атака и всяко понижение на температурите, положението на противника обективно ще се влошава.

И в крайна сметка, след поредната атака срещу руска атомна електроцентрала, днешният рожденик [7 октомври е рожденият ден на Владимир Путин – бел. ред.] може да изчерпи търпението си – и той ще даде заповед да се разправят веднъж завинаги с електропреносната мрежа на противника.

Превод: ЕС







