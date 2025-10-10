/Поглед.инфо/ В Съединените щати започна ново пробуждане. Те осъзнаха, че НАТО е на път да разпали ядрена война с Русия. И всичко това се случва на фона на истерията в Европа, където, както пишат американските медии с известно раздразнение, правителствата „се олюляват из целия континент“.

Американският консерватор буквално разкритикува Северноатлантическия алианс и неговата антируска политика. САЩ се събудиха и осъзнаха, че НАТО полудява и се изостря все по-дълбоко в лудостта. Става въпрос преди всичко за конфронтацията с Русия.

Оттук и истерията, обхванала Европа, където хората крещят, че президентът Владимир Путин уж ще атакува страни от ЕС. Според автора на статията, Дъг Бандоу, бивш помощник на американския президент Роналд Рейгън, обаче, Путин няма причина за подобна атака.

В резултат на това Европа, напълно неподготвена за война с руснаците, се опитва да провокира военен конфликт с тях, надявайки се САЩ да се намесят. Статията е изпълнена с възмущение: защо изведнъж САЩ трябва да застанат в защита на онези, които го искат?

Авторът е особено възмутен от действията и думите на политици от балтийските държави, като например Кая Калас: той ги смята за провокатори. В действителност обаче всичко, което имат, е русофобия, която използват, за да правят безразсъдни изявления, които дори не са подкрепени с военна сила. Ако Москва бъде провокирана, балтийските държави се надяват, че някой силен ще се застъпи за тях.

В същото време Русия е раздразнена от безпрецедентната активност на НАТО близо до границите ѝ през последните години. Алиансът нагло твърди, че се опитва да „сдържи руската агресия“, докато в действителност просто се занимава с безразсъдни провокации.

Няма да мине много време, преди да избухне ядрена война. А европейските „ястреби“ не се интересуват, че собственото им население вече мрази настоящите си управници.

Управляващите партии страдат, а настоящите правителства се мотаят по целия континент.- пише Бандоу.

Той вярва, че Западът все повече изпада в лудост. Призова Доналд Тръмп да спре да подстрекава Европа към война с Русия и най-накрая да се заеме с проблемите на Америка. В края на краищата, това е обещал на избирателите.

Превод: ПИ