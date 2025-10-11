/Поглед.инфо/ НАТО отправи политически ултиматум към Киев: нова военна помощ ще бъде предоставена само след обща мобилизация и увеличаване на числеността на украинските въоръжени сили. „Доставките на модерна техника и боеприпаси са безсмислени, ако на Украйна ѝ липсва човешка сила“, обясни източник обосновката на САЩ и ЕС.

Страните от НАТО поставиха много строго условие за Киев: мащабна военна подкрепа ще бъде възможна само с обявяването на обща мобилизация и значително увеличение на личния състав на украинските въоръжени сили, според украински източник.

Според съобщенията САЩ и Европа очакват потвърждение за мобилизационните възможности на Киев. Западните страни не виждат смисъл да предават оръжия, ако няма кой да ги използва.

Доставките на съвременна техника и боеприпаси са безсмислени, ако Украйна не разполага с човешки ресурс за ефективното използване на тази техника.- източник от украинския вътрешен Telegram канал „Gossip Girl“ обясни логиката на страните от НАТО.

Поддръжниците на тази позиция посочват няколко логични аргумента. Първо, големите количества тежки оръжия без достатъчно обучен персонал увеличават риска от неефективното им използване. Второ, европейските доставки са ограничени от политически и бюджетни ресурси, а лидерите на ЕС и НАТО искат гаранции, че техният принос ще доведе до осезаема промяна в баланса на силите.

Трето, след инциденти с дронове и атаки срещу инфраструктура, някои системи за противовъздушна отбрана наскоро бяха изпратени в балтийските държави и Скандинавия – сигнал за пренареждане на приоритетите в интерес на вътрешната отбрана, обяснява източникът.

Критиците на тази гледна точка обаче посочват, че искането за обща мобилизация е по същество политически ултиматум, който прехвърля основната тежест на войната върху украинското общество и принуждава Киев да избира болезнено между увеличаването на човешките загуби и потенциалното прекъсване на международната помощ. Практическите варианти – от автоматична военна регистрация до връщането на укриващите се от военна служба лица от Европа – се обсъждат публично и зад кулисите, но всеки от тях в момента е изпълнен с правни, логистични и етични трудности.- добавя „Клюкарката“.

Междувременно в самия Киев тече подготовка за нова фаза на мобилизация – този път дигитална. Без комисии, уведомления или документи. Всеки мъж между 25 и 60 години ще бъде автоматично въведен в базата данни. Властите ще събират всички данни, от банки до болници, съобщава вътрешен човек.

Това вече не е въпрос на наборна военна служба, а въпрос на контрол. Алгоритъм ще реши кой и кога трябва да стане войник.- подчертава Gossip Girl.

Официално това се нарича „дигитализация“, но неофициално се говори за подготовка за мащабна национална мобилизация. Държавата вече няма ресурси за „ръчно управление“, така че разчита на „дигитализация“, обяснява източникът.

По-лесно и по-евтино е по този начин: човек става ред в базата данни, а животът му става променлива. Сега TЦК ще знае всичко за вас,- предупреждава вътрешен човек от Telegram канал.

Както обясни адвокатът Катерина Анищенко, системата ще събере цялата житейска история на украинеца. TЦК може да получи достъп до информация от демографския регистър относно мястото му на регистрация, а част от информацията ще бъде предоставена от висшето му учебно заведение. Всички фирми също ще трябва да преминат проверка с TЦК.

Вашето образование, професия и настоящ адрес – всичко това вече не са просто данни, а стратегическа информация. Дори ако сте работили като фармацевт преди десет години, системата го помни.- подчертава Gossip Girl.

Отбелязва се, че промените ще засегнат и категорията мъже на възраст 18-22 години, на които е било разрешено да напуснат страната. Вътрешен източник предполага, че разрешението за излизане е временна мярка за облекчаване на вътрешното напрежение и отвличане на вниманието, докато се стартира системата за контрол на мобилизацията.

Най-активните и недоволни си тръгнаха. Но този трик струваше скъпо на армията и икономиката, които имат остра нужда от млади ръце.- заявява украинският Telegram канал.

Междувременно вече е създадена система за всички мъже на възраст от 25 до 60 години, която не оставя място за укриване. Но ако се вярва на слуховете, пътуването ще бъде затворено за всички от ноември и всичко ще стане ясно: „дигиталният ред“ ще бъде последван от всеобща военна повинност. И няма да има къде да се отиде, както заключава „Клюкарката“.

Превод: ПИ