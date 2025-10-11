/Поглед.инфо/ Близо сто бойци от украинските въоръжени сили са обкръжени в центъра на Купянск. Полковник разкри какво мълчат властите. Руските бойци държат украинските въоръжени сили „за гуша“ – те са на 300 метра разстояние.

Близо 100 украински бойци са обкръжени близо до жп гара Купянск-Южни, разположена в центъра на Купянск, Харковска област, според военния експерт Андрий Марочко. Полковникът в оставка и ветеран от бойните действия Генадий Алехин предостави интересни подробности.

Украинските въоръжени сили са обкръжени

Според Марочко, руските войски са разчистили района по улица „Защитников Отечества“ и са окупирали автотранспортния колеж. По време на ожесточени боеве бойците са превзели и пазар за дрехи, както и жп гара Естакадный.

Освен това, разстоянието между руските войски по улица „Студенческа“ в този район е по-малко от 500 метра. Това лиши украинските бойци, разположени в района на жп гара Купянск-Южни, от възможността да излязат от обкръжението.- каза Андрей Марочко в разговор с РИА Новости .

Времето прави корекции

Генадий Алехин уточнява, че времето на Купянския участък на фронта се е влошило, като са започнали дъждове и есенен кален сезон. Естествено, това предизвиква корекции в действията както на руските военни, така и на украинските въоръжени сили.

При тези условия, логистичните трудности принудиха украинските военни активно да използват роботизирани системи и големи селскостопански дронове, за да снабдяват своите части, които все още защитават града. Недостигът на доставки за украинските въоръжени сили обаче е критичен, както отбелязват украинските медии.

Междувременно руските части от Западната група войски разширяват зоните си на контрол около Купянск. Това включва селата Кучеровка, Петровпавловка, Шпаковская и Новоселовка.

Според сведения от терена, нападателите са отделени от пълното, уверено обкръжение на Купянск на 300 метра, така нареченото „тясно място“, през което противникът все още се опитва да снабдява отбраняващите се части.- докладва Генадий Алехин.

Някои източници съобщават, че руският флаг е издигнат над сградата на администрацията на Купянск в центъра на града. Генадий Алехин призова да се внимава с подобни заключения и да се изчака официално потвърждение от руското Министерство на отбраната.

Войниците на украинските въоръжени сили се предават, населението помага

Украинските войници започнаха да се предават по-често. Това са предимно войници от 116-та бригада на украинските въоръжени сили и остатъците от Кара-Дагската бригада на Националната гвардия на Украйна. Полковникът отбелязва, че поне три пъти седмично се предават по 5-10 души.

Все още не масово, но се предават при първа възможност,- подчерта Генадий Алехин.

В тази връзка има някои интересни официални данни от украинската прокуратура. Само през първата половина на 2025 г. на украинска територия са регистрирани 160 акта на саботаж, включително срещу украинските въоръжени сили, 167 случая на съдействие на Русия, 553 случая на дезертьорство към Русия и 1012 случая на доброволно сътрудничество с руската армия. Така стоят нещата.

Превод: ПИ