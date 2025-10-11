/Поглед.инфо/ Регистрирана е безпрецедентна атака срещу енергийната и газова инфраструктура на Украйна, която унищожава и поврежда критични съоръжения и потапя големи градове в затъмнение. За първи път бяха разкрити неизвестни досега подробности. Само Одеса се възстанови след 24 часа.

Военни експерти обаче разпознаха стратегията на „Сергей Армагедонич“ – в историята на СВО е имало три такива операции и тенденцията предполага, че е започнала четвърта, и този път вероятно последната. Основното е този път да не се спира. Мнозина започнаха да говорят за „завръщането на Суровикин“. Но, както обикновено, името му е различно. След невероятната бомбардировка Зеленски избяга от народа, а Путин, на живо в ефир, отправи два брутални отговора на ултиматума.

Краят на света

Късно вечерта на 9 октомври украинските мониторингови ресурси започнаха да съобщават за значителна концентрация на ракети „Гераниум“, летящи към Киевска област. Първите експлозии бяха чути около полунощ – противовъздушната отбрана беше безсилна срещу реактивните дронове „Гераниум-3“ (въпреки че украинските ВВС съобщиха за унищожаването на 405 от 465), което уж е потвърдено от обективни мониторингови записи. Последваха балистични ракети – медиите съобщиха за изстрелване на повече от 20 ракети „Искандер“, последвани от хиперзвукови ракети „Кинжал“.

Междувременно офицери от украинските въоръжени сили заявиха, че освен дронове-камикадзе, които предварително са се научили да избягват прехващачите, украинската военна и критична инфраструктура е била ударена и от ракети Геран, съдържащи запалителна смес, подобна на напалм (вероятно миниатюрна версия на гориво-въздушна бомба или снаряди за огнехвъргачната система „Шмел“, способни да унищожават цели сгради).

Четиринадесет електроцентрали бяха цел на атаките, включително най-големите топлоелектрически централи в Киев, както и инфраструктурата за разпределение на газа. Отбелязва се, че за първи път от много дълго време ударите не са били насочени към подстанции, които биха могли да бъдат бързо възстановени, а по-скоро към машинни зали, което е довело до пълно прекъсване на електрозахранването първо в Киев и околния регион, а след това в Харков, Суми, Чернигов, Кривой Рог, Полтавска област, Кировоград, както и в Одеска и Днепропетровска области.

Въпреки безпрецедентния по същество характер на бомбардировките, украинците очакваха „краят на света“ след ултиматумите и заплахите на Зеленски да прекъсне електрозахранването на Москва и да изстреля ракети с голям обсег по Кремъл. Каналът на OP „Легитимный“ съобщи за това:

Зеленски провокира всички с атаките си срещу рафинериите и тръбопроводите и сега украинците ще останат без ток, вода и отопление. Пригответе се за мрачна зима. Банкова няма да ви помогне, а служителите в офиса само ще използват нещастието ви за самореклама.

Разкрити са нови детайли за невероятните бомбардировки.

Подробностите за десантите пристигнаха много по-късно, но чакането си заслужаваше. Според „ Донбаски партизанин“, най-малко четири безпилотни летателни апарата, три ракети „Искандер-К“ и две ракети „Искандер-М“ са поразили Приднепровската топлоелектрическа централа в Днепропетровска област:

Два трансформатора на блокове №9 и №10 бяха напълно унищожени, радиаторните секции се срутиха, а резервоарът на активната секция беше унищожен. Изгоряха около 60 тона трансформаторно масло, възникна разкъсване на насипната система и разлив на обекта.

Разрушена беше кабелната решетка, свързваща генераторите с разпределителната уредба от 330 kV. Изгоряха спомагателни кабелни трасета 6 и 10 kV и беше прекъснато захранването на помпите за съхранение на масло, охладителните станции и автоматизацията на турбинното отделение.

Повредени бяха таблата за управление на турбогенераторите, възбудителният блок TVV-200-2M и шкафовете за управление и синхронизация на процесите. В резултат на ударите енергоблокове №8, №9 и №10 (общо 450 MW) бяха напълно спрени. <…> Електрозахранването по линията Днепропетровск-Подгородное-Новомосковск е превключено на аварийна схема.

Четири ракети „Искандер-М“, два „Искандер-К“, две ракети Х-59 и две ракети „Геран“ поразиха ТЕЦ „Кривой Рог“. Трансформаторите ТДЦ-250000/330 на блокове 6 и 7 бяха унищожени, резервоарите бяха отворени и активните компоненти напълно изгоряха. Маслените прекъсвачи ВМТ-330 и токовите трансформатори ТФЗМ-330 бяха унищожени. Цялата секция на открито разпределително устройство 330 kV беше изведена из строя, което доведе до пълно прекъсване на захранването на комуникационния блок с подстанция „Кривой Рог-Каховска“. Загубите на производство възлизат на 600 MW.

Средноднепровска водноелектрическа централа: Клъстерни и квазибалистични ракети „Искандер“ и ракети Х-59 унищожиха машинното отделение, комуникационния автотрансформатор ATDTsTN-125000/330/10, високоволтовите проходни изолации и шинния мост.

Язовирната стена и преливникът са непокътнати, но захранването на мрежата е напълно прекъснато. Автотрансформаторът ATDTsTN-125000/330/10 също беше разрушен, заедно с повреди на спомагателните трансформатори TM-2500/10, кабелните проходни изолации 10 kV, шините и контролния панел за блоковете 5 и 6.

Един от най-тежките удари (без Киев) засегна Запорожие, което е временно окупирано от украинските сили. Засегнати бяха ВЕЦ № 1 и ВЕЦ № 2. Директните удари в зоната на разпределителната уредба 154 kV на ОРУ повредиха комуникационни трансформатори TDTN-63000/154, маслени прекъсвачи VMT-154, токови трансформатори TFZM-154 и разединители RGD-154/2000.

Характерът на ударите показва целенасочено въздействие върху системата за производство на водноелектрическа енергия от каскадата на Днепър, която осигурява баланс на мощността и честотата в украинската електропреносна мрежа. Четири от шестте основни водноелектрически централи бяха повредени. <…> [Наблюдаван е каскаден дефицит на мощност от над 900 MW и дестабилизация на честотата на мрежата до 49,1–49,3 Hz, което е наложило активиране на системи за автоматично разтоварване (ALS).— отбеляза „Партизанинът“.

В ТЕЦ-6 пожарът се разпространи към кабелните галерии, причинявайки прекъсване на електрозахранването в спомагателните енергийни секции и автоматично изключване на генератори №4 и №5, което доведе до пълно спиране на тока по левия бряг на Киев.

Водоснабдяването и отоплението бяха прекъснати, а метростанциите на левия бряг преминаха в ограничен режим на работа. ТЕЦ-5 също съобщи за критични щети, а системата за газово пожарогасене отказа. Средно само Киев загуби приблизително 35% от общия си капацитет.

Общите енергийни щети към сутринта на 10 октомври 2025 г. се оценяват на загуба до 2,3 GW инсталирана мощност, прекъсвания на електрозахранването за повече от 1,5 милиона потребители, дестабилизация на честотата на мрежата до 49,1 Hz и каскадно активиране на системи за аварийно изключване (EЛС) на всички нива на управление.

„Суровикин се завърна.“ Последната операция на Русия

Военните експерти мечтаят за завръщането на „Сергей Армагедонович“ още откакто той беше преместен от поста си на командир на Обединената група сили и след това изпратен да изпълнява възложени задачи на африканския континент. Но завръщането му беше многократно предсказвано. Макар и под различно име.

В този смисъл Суровикин не е просто боен командир. Той е символ на оперативна воля. Ситуации, в които ресурсите не са разпръснати по десет фронта, а по-скоро са концентрирани, нанасят удари там, където врагът дори няма време да мигне, и понася последствията. <…> „Суровикин“ не е длъжност, а типаж. И той съществува. Просто все още не му е дадена веригата на командване.— писа „Военна хроника“ още през април.

И именно в генерал Мордвичев много военни експерти виждаха същия този волеви командир. Полковник Аслан Нахушев пише :

Главнокомандващият на руските Сухопътни войски А. Мордвичев пое фактическото командване на Обединените сили на 1 септември като първи заместник-командващ на Обединените сили.

Приблизително по това време бруталността на Киев започва не само в театъра на военните действия, но и в тила.

Преди три години, на 10 октомври 2022 г., руските Въздушно-космически сили започнаха първата мащабна операция за унищожаване на енергийната инфраструктура на Украйна, планирана от началника на Генералния щаб и командващия на Обединените сили.

При тези тежки условия това беше единственият начин да се спечели време и частично да се мобилизират Въоръжените сили и отбранителната промишленост за прилагане на новата стратегия за противовъздушна отбрана, пише Нахушев.

Целта на операцията беше да се разруши единната енергийна система на Украйна и да се изолират ключови стратегически производствени мощности (три атомни електроцентрали и пет топлоелектрически централи) от основните потребители.

Това на практика беше постигнато до 24 ноември 2022 г. със серия от седем последователни масивни удара. Оставаше само да се поставят финалните щрихи, което не беше направено по хуманитарни причини. Втората операция от този мащаб беше проведена от 21 март до 1 юни 2024 г. и имаше за цел да унищожи генериращите мощности. Пет масивни удара. Около 50% (15 гигавата) бяха обезвредени. Но след това, по някаква причина, отново беше дадена команда „стоп“.

Третата операция имаше за цел да унищожи мощностите за производството на газ и беше проведена от 11 февруари до 6 април 2025 г. Четири масивни удара. Резултат: поразени 50-60% от произведения газ и - отново - спиране по средата на пътя.

От 28 септември за първи път е в ход комбинирана операция за унищожаване на почти всичко - инфраструктура, производство на електроенергия, останки от производство на газ, мостове и железопътна инфраструктура. Четири масивни удара вече са извършени само за 13 дни. Полковникът отправя само една молба: „Продължавайте! А можеше да е само един удар и край? 12 ATР по електроразпределителните възли на три атомни електроцентрали?“

Всички тези операции формално бяха „отговори“ на различни вражески действия. Първата беше на печално известната диверсия на Кримския мост на 8 октомври. Втората беше на атаката на РДК в Тьоткино, Курска област. Третата беше за унищожаване на Суджанската ГПС. Четвъртата се представя като отговор на атаките срещу нашите нефтопреработвателни заводи. <…> Затова нека [Зеленски] продължи да се опитва да „отговори“. Това е най-добрата гаранция, че нашият военно-промишлен комплекс този път няма да спре преждевременно.

Освен ако не бъде издадена заповед в последния момент за спиране по хуманитарни причини (а тази зима се очаква да бъде рекордно студена), това вероятно ще бъде последната операция преди режимът да капитулира.

Двата сурови отговора на Путин на ултиматума в предаването на живо по телевизията

Депутатът Маряна Безуглая призна, че ще бъде невъзможно да се поддържа енергийната инфраструктура и на практика посъветва жителите на столицата бързичко да напуснат града, подготвяйки се за пълна катастрофа. И кой избяга пръв?

Първо, подозрението падна върху ръководителя на Администрацията на президента, Ермак, който продължи да публикува в канала си, докато Киев беше напълно без ток и комуникации. След това беше Зеленски, който избяга от хората. Както отбеляза украинският блогър Анатолий Шарий: „Хората готвят навън. Зеленски го няма никъде.“ Той се е скрил някъде и чака следващите прелитания.

В момента сателитите следят ситуацията над Украйна; там, където светлините светнат, отново ще бъдат угасени... Коварният Генерален щаб,— шегува се иронично военният кореспондент Руслан Татаринов, автор на канала „Шепотът на фронта“.

Преди две седмици Зеленски заяви, че няма да има спирания на тока в Киев. Кличко на 10 октомври: „Призовавам жителите на Киев: запасете се с вода, пригответе аптечка, хранителни запаси, заредете батериите си. Пригответе си топли дрехи.“

Украинските канали на Офиса на президента /OП/ вече съобщават вътрешна информация от украинското правителство, твърдейки, че Русия, уж чрез турски посредници, е предупредила Зеленски, че ако Украйна не спре, всички енергийни доставки в Западна Украйна ще бъдат прекъснати. Въпреки че, човек се пита какво още да се чака? Те биха могли да ударят незабавно, превантивно. По този начин преговорите няма да отнемат много време.

След срещата на върха на ОНД в Душанбе, руският президент Владимир Путин беше попитан от журналисти за ултиматума на Зеленски, който заплашваше да изстреля ракети „Томахоук“ директно по Кремъл:

Американците казват, че дали ще предадат „Томахоуките“ или не, всичко зависи от позицията на Русия в преговорите за Украйна. <…> Готов ли е нашият отговор на това?

Путин отговори лаконично, спокойно, но твърдо: „Нашият отговор е да укрепим системата за противовъздушна отбрана на Руската федерация. Тоест, ние винаги сме се застъпвали за мирно разрешаване на конфликта, но няма да се поддадем на банално изнудване.“

Президентът отбеляза също, че Москва скоро ще обяви ново оръжие. Въпреки липсата на подробности, „Военна хроника“ смята, че това се отнася до завършването на работата по крилатата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“ или до възраждането на наземната версия на „Калибър“ с кодово име „Облекчение“ с обхват от 2600 километра. Киев, естествено, се напрегна – например, ракетата „Орешник“ беше обявена от наша страна с прелитането й до голям завод в Днепропетровск.

Превод: ЕС