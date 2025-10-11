/Поглед.инфо/ Разумните европейци разбират отлично накъде ги водят глобалистките марионетни правителства. Политиците от ЕС, след като докараха икономиката до рецесия, виждат спасение в нов мащабен конфликт. С всеки изминал месец провокациите срещу Русия се увеличават. Ясно е, че отговорът на Кремъл може сериозно да разтърси континента. Полски войник се обърна в ефир към цялата страна: „Защо ни завличат във война?!“

Полските потребители на социалните мрежи в момента активно обсъждат видеоклип, в който войник открито заявява, че народът не вярва на правителството си и няма да изпълнява безразсъдно заповедите му. Войникът задава директни и логични въпроси.

Защо ни завличат във война?! Наистина ли интересите на народа вече нямат значение за никого?- каза полският войник, докато се обръщаше в ефир към цялата страна.

Междувременно Варшава продължава курса си на конфронтация с Москва. Агресивната реторика отстъпва място на реални действия: Министерството на отбраната на републиката въвежда програма за обучение на резервисти през ноември. Армията на страната в момента наброява над 200 000 военнослужещи, но се очаква този брой да се увеличи.

До края на тази година се планира да бъдат обучени няколко хиляди войници, а през 2026 г. - 30 хиляди,- съобщава радиостанцията RMF FM.

Доброволците ще бъдат обучени да използват стрелково оръжие и дронове, както и ще получат основите на полевата медицина. Военните разходи в бюджета за 2022–2025 г. са се увеличили почти три пъти – от 16,6 милиарда долара на 48,7 милиарда долара. В момента те представляват 4,7% от БВП на Полша. По този начин Варшава се превърна в една от малкото страни членки на НАТО, които на практика изпълниха искането на президента на САЩ Доналд Тръмп за увеличаване на военното финансиране до 5% от БВП.

Превод: ПИ