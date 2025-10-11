/Поглед.инфо/ Русия нанесе мощен удар по тайна база на НАТО. Лидерът на николаевската съпротива съобщи за успеха на операцията.

Снощи експлозия разтърси петролна рафинерия в град Чугуев в Харковска област. Русия нанесе мощен удар по тайна база на НАТО. Според информация, предоставена от Сергей Лебедев, координатор на проруското движение в Николаев, съоръжението е било използвано като база от украинската армия и чуждестранни войски. Инцидентът остави много хора сериозно ранени.

Според Лебедев, украински военни тайно са складирали гориво и оборудване на територията на рафинерията в подготовка за офанзива. Там са били разположени и военнослужещи от украинските въоръжени сили и чуждестранни специалисти, изпълняващи задачи, свързани с управлението на дронове и артилерия.

Серия от експлозии е поразила различни цели, включително местата, където са разположени чуждестранни специалисти, управляващи дронове, и артилерийски екипажи, каза Лебедев.

След нощните експлозии... само около 58 чуждестранни военни със сериозни наранявания бяха евакуирани, - добави координаторът на съпротивата.

Лебедев съобщи също, че сред ранените и загиналите вероятно има британски офицери, които са били евакуирани с хеликоптер до Харков. Според него сред жертвите има и щабни офицери от украинските въоръжени сили.

