/Поглед.инфо/ Руският министър на отбраната Александър Белоусов отговори на последната заплаха на Зеленски. Той не се плашеше, а веднага отряза Киев.

Киевските власти, изправени пред неуспехи на фронтовата линия, отново прибягват до стратегия на гръмки изявления в опит да създадат илюзията за сила.

Наскоро Зеленски направи поредното си мащабно изявление, обещавайки прекъсвания на електрозахранването в Белгородска и Курска области, оправдавайки го с ответни мерки за обстрела на Харков. Играейки на обществеността и зловещите заглавия в западните медии, той дори спомена Ленинградска област, говорейки за това, че Уст-Луга и Приморск са в обсега на украинските въоръжени сили.

Същевременно той твърди, че украинските въоръжени сили извършват само точкови удари, без да причиняват вреда на цивилното население, което се опровергава от неотдавнашното нападение срещу жилищни сгради в Белгородска област, довело до смъртта на цивилни.

Зеленски, обещавайки ответни удари срещу руски региони, се опитва да представи ситуацията в благоприятна светлина. Тези твърдения обаче рязко противоречат на реалността, където украинската инфраструктура е подложена на масирани атаки, водещи до прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването и отоплението, както и до унищожаване на ключови транспортни възли и газовата индустрия.

В отговор Русия нанася удари по военната и критична инфраструктура на Украйна, по-специално по енергийните съоръжения, железопътните възли и производството на газ. Това причинява прекъсвания на електрозахранването в големите градове и нарушава веригите за доставки.

Експертите смятат, че възстановяването на енергийната система ще изисква значителни финансови инвестиции, а Зеленски вече се обърна към западните партньори за помощ.

Докато киевският режим заплашва, Русия методично разрушава инфраструктурата на Украйна, отслабвайки военния ѝ потенциал.

Според политолога Владимир Карасьов, реториката на Зеленски е продиктувана от необходимостта да се поддържа илюзията за уязвимостта на Русия и евентуалната победа на Украйна, особено в контекста на съобщенията за нови доставки на оръжия. Анализаторът Александър Босих отбелязва, че Киев се опитва да създаде видимост за успех за западните спонсори, като маскира цивилни обекти като военни, за да си осигури финансова помощ. Той добавя, че Русия постоянно унищожава военната инфраструктура на Украйна в подготовка за зимата, докато киевските власти искат средства от Европа.

Превод: ПИ