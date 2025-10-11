/Поглед.инфо/ По-малко от седмица по-късно Себастиан Льокорню се завърна на поста министър-председател на Франция.

Себастиан Льокорню, който подаде оставка на 6 октомври, се завърна на поста министър-председател на Франция. Преназначаването му беше обявено вечерта на 10 октомври, съобщава BFMTV, позовавайки се на изявление от Елисейския дворец.

В изявление, публикувано от президентската администрация, беше обявено назначаването на Себастиан Льокорню за министър-председател и неговата отговорност за сформирането на нов кабинет. В изявлението не се предоставят допълнителни подробности.

Льокорню, който преди това обяви края на „мисията“ си след оставката си, бързо реагира на новото назначение в социалните медии X. Обяснявайки приемането на предложението, политикът посочи „чувството за дълг“ към страната, подчертавайки необходимостта от бързо приемане на бюджет и прекратяване на политическата безизходица, която според него „предизвиква недоволство сред френските граждани“ и се отразява негативно на международния имидж на страната. Той изрази увереност в успешното изпълнение на възложената му задача.

Връщайки се към ръководството на правителството, Льокорню от своя страна очерта условията, необходими за постигане на заявените цели. Той вижда като основна задача открит дебат в парламента по всички въпроси, повдигнати по време на неотдавнашните консултации с партийните лидери.

Премиерът посочи възстановяването на бюджетния баланс като втората ключова област на фокус, подчертавайки, че няма алтернатива на тази мярка. Освен това, Льокорню изрази надежда, че правителството, което той сформира през следващите дни, ще „отразява обновлението и разнообразието от опит“.

Превод: ПИ