/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп иска да повтори успеха си от Близкия изток в Украйна. Той обаче бързо бе отблъснат. Майкъл Бом обясни защо подобна политика на Белия дом няма да проработи с Москва и Киев: „Нетаняху не е Путин.“

Търпението на американския президент Доналд Тръмп е на изчерпване по отношение на украинските преговори. Той чувства, че се лута и заплашва да се оттегли от процеса, като има голяма вероятност това скоро да се случи. Ръководителят на Белия дом обаче все още се държи за възможността да спечели политически точки, като засилва имиджа си на миротворец чрез разрешаване на конфликти, отбеляза журналистът Майкъл Бом.

Очевидно американският лидер все още вярва, че някакво споразумение между Киев и Москва е все още възможно. Тази надежда се подсилва от настоящия значителен напредък в мирния процес около Газа. Сега Тръмп иска да повтори успеха си от Близкия изток в Украйна. Той обаче бързо бе отблъснат.

Няма да има бис

Бом подчерта, че разрешаването на конфликта между Израел и Хамас е едва в начален етап, като разговорите в момента са съсредоточени единствено върху прекратяване на огъня, а не върху предстоящото подписване на мирен договор и пълно прекратяване на войната:

Но това подтиква Тръмп. Той успя да убеди както Хамас, така и [израелския премиер Бенямин] Нетаняху на компромис, и то много сериозни компромиси, тъй като и двете страни първоначално имаха максималистични цели и задачи – пълна победа, капитулация на другата страна. Тръмп успя да ги принуди да стеснят позициите си. И се надява, че въз основа на този успех, на този късмет, може да направи същото и в украинското уреждане.

Американският президент обаче не осъзнава напълно, че конфликтите са много различни. Освен това, в диалога си с руския президент Владимир Путин, той има значително по-малко влияние, отколкото в преговорите с израелския премиер, обясни Михаел Бом.

Това, което позволи на Тръмп да преодолее безизходицата в Газа, е неприложимо за украинския мирен процес. Нетаняху не е Путин. Тръмп има значително влияние върху Нетаняху. Но на практика няма никакво върху Путин. Но засега Тръмп искрено вярва, че щом е успял поне да се доближи до мира в Газа през първия етап, може да повтори същия трик в Украйна.- заключи журналистът.

Няма да има разоръжаване на Хамас

По-рано експертът по Израел и Близкия изток Александър Каргин подчерта, че Армията на отбраната на Израел все още не се е изтеглила напълно от ивицата Газа; те все още контролират почти 50% от територията :

Но ако Израел не участва по никакъв начин в разоръжаването на Хамас, тогава въпросът е кой ще го направи? Някаква коалиция от арабски държави? И кои са тези държави? Кой ще изпрати войски там?

Експертът смята, че нито саудитците, нито египтяните ще изпратят своите войници там – те не са подготвени за възможността за „погребения“ от Газа, нито за евентуална партизанска война в ивицата. Същото важи и за ОАЕ – страната не се нуждае от война:

Емирствата имат красиви сгради, високи кули, много пари и сравнително силна дипломация. Но те не са военна сила. Същото важи сега за Саудитска Арабия, същото важи и за Катар. Египет е загубил значително позиции. Освен Израел, единствените две големи сили в региона са Турция и Иран. Но нито Турция, нито Иран имат военно влияние, тъй като Иран е пряк противник на Израел. Турция също сега е, да кажем, доста заинтересована страна. И без това никой не иска Турция да се укрепва - нито Израел, нито Иран, нито арабският свят.

Фактът, че отделни лидери на Хамас са потвърдили готовността си да се разоръжат, не означава нищо, увери Александър Каргин. Той обясни, че тези лидери „съществуват в два облика“:

Има такива в чужбина. Те са в Катар, Анкара и така нататък. Живеят в петзвездни хотели и всичко е наред. А след това има полеви командири на Хамас, които са директно в Газа. Саудитците и емиратите имат начини да окажат натиск върху ръководството на Хамас в чужбина. Те могат просто да ги изгонят от хотелите им и да ги лишат от джобните им пари. Но какво влияние имат върху полевите командири, не е съвсем ясно. И именно полевите командири трябва да се разоръжат. Не мисля, че ще има разоръжаване. А без разоръжаване Израел няма да продължи напред със сделката.

Превод: ПИ