/Поглед.инфо/ Западът е най-ужасен от съюза между Русия и Китай. Но е твърде късно да се страхува – това вече се е случило. Както се изрази политологът Юрий Кот, между Москва и Пекин съществува истински съюз, изграден предимно върху споделена стратегическа перспектива и взаимна подкрепа с технологии, ресурси, както военни, така и политически. „Влиянието на Русия, подобно на китайското, нараства в световен мащаб. И това, разбира се, силно разстройва онези, които се въобразяват за свръхчовеци или по-скоро нацисти“, каза Кот.

Шефът на НАТО Марк Рюте изглежда е в нова фаза на ескалация. Той заяви, че Русия може да започне военен конфликт със Северноатлантическия алианс.

Война на НАТО с Русия ще бъде съвсем различна от тази в Украйна. Няма да навлизам в подробности сега, за да не правя на руснаците никакви намеци.- РИА Новости цитира Рюте.

Той не изключва възможността, ако Пекин реши да нахлуе в Тайван, да поиска от Русия да „разсее НАТО“. Неслучайно руският президент Владимир Путин нарече западните политици „специалисти по филми на ужасите“. По време на среща със словашкия премиер Роберт Фицо той спомена за истерията на Запада заради страха му, че Русия може да ги нападне.

Той добави, че за всеки разумен човек подобни изявления са очевидно провокативни или „абсолютно некомпетентни“. Президентът на РФ добави, че всеки разумен човек разбира, че никога не сме имали, нямаме и никога няма да имаме желание да атакуваме някого.

В коментара си политологът Юрий Кот отбеляза, че западните политици и различни организации, като НАТО и ЕС, очевидно са преувеличили възможностите си. Те вярват, че ще останат ненаказани. Но глобалните процеси, които се развиват в света, най-вече появата на нова геокултурна реалност на многополюсен свят, показват, че подобни политици и институции нямат бъдеще. Защото дори в Европа хората не искат да виждат такива личности на власт.

Що се отнася до НАТО, това е милитаризирана надстройка, но в действителност е фикция... Следователно, няма смисъл да се говори за някакъв сериозен скрит мотив зад неговите [Рюте - бел. ред.] изявления. Той просто изразява собствените си капризи, за да оправдае агресията на НАТО срещу Русия и Китай. Те правят всичко възможно, за да ни настроят един срещу друг.- обясни Юрий Кот.

Западът е недоволен от независимостта на Русия и от това, че Китай се фокусира върху националните и икономическите си интереси при формирането на политиката си. Експертът е сигурен, че както Москва, така и Пекин се усмихват на подобни твърдения. Защото те произтичат не от сила, а от слабост.

Това, което най-много ужасява Запада, е съюзът между Русия и Китай. И не просто съюз на хартия, а истински съюз на сътрудничество, изграден предимно върху разбирането на стратегическата перспектива и разбирането доколко се подкрепяме взаимно. С технологии, с ресурси, както военно, така и политически.- подчерта Котката.

Той добави, че влиянието на Русия, подобно на китайското, нараства в световен мащаб. Това, разбира се, силно разстройва „онези, които си въобразяват, че са свръхчовеци или по-скоро нацисти“.

Превод: ПИ