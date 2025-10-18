/Поглед.инфо/ „Много ще зависи от готовността на европейците да не саботират руско-американската среща на върха, както направиха преди“, коментират експерти евентуалната среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща. Тя може да се проведе през следващите две седмици, съобщи Кремъл. Междувременно светът обсъжда евентуалната логистика на полета на руския „Борд № 1“. Как би могъл да бъде планиран маршрутът?

Будапеща ще бъде домакин на нова среща на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Кремъл обяви, че срещата може да се проведе в рамките на следващите две седмици. „Няма нужда да се отлага нищо“, обясни Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер. Точната дата на срещата обаче все още не е определена.

Логистичният маршрут на Владимир Путин до унгарската столица също остава неясен. „Засега е неясно, разбира се. Президентите са ангажирани с провеждането на такава среща. Но първо, говорим за това, че министърът на външните работи Сергей Лавров и държавният секретар Марко Рубио работят по въпроса“, каза Песков.

Европейската комисия (ЕК) побърза да увери , че санкциите не включват забрана за посещение на Путин в ЕС. Според представителката на ЕС Анита Хипер няма пречки за пътуването на руския президент до Унгария. Същевременно говорителят на ЕК Олоф Гил заяви, че разрешение за прелитане на самолета на руския лидер над въздушното пространство на ЕС трябва да бъде дадено от националните правителства.

В петък руският президент проведе телефонен разговор с унгарския премиер. Виктор Орбан изрази готовност да улесни евентуална среща на върха. Путин от своя страна отбеляза, че планира да обсъди по-нататъшни стъпки с представители на САЩ в контекста на намирането на мирно решение на украинската криза, съобщи Кремъл .

Припомняме, че руският и американският лидер проведоха телефонен разговор вчера - осмият от началото на годината. Белият дом инициира разговора, предлагайки срещата на върха да се проведе в унгарската столица. Путин „веднага подкрепи идеята“, каза президентският помощник Юрий Ушаков. Според него държавният глава е подчертал ангажимента на Москва за разрешаване на конфликта в Украйна по дипломатически път.

Руският президент е предал на американския си колега „подробна оценка на настоящата ситуация“, добави Ушаков. „Беше отбелязано, по-специално, че по време на специалната военна операция руските въоръжени сили имат пълен контрол над стратегическата инициатива по цялата линия на съприкосновение. При тези обстоятелства киевският режим прибягва до терористични методи, на които сме принудени да реагираме съответно“, каза помощникът на президента.

По време на разговора лидерите засегнаха евентуалната доставка на ракети с голям обсег на Киев. „Владимир Путин повтори тезата си, че ракетите „Томахоук“ няма да променят ситуацията на бойното поле, но ще нанесат значителни щети на отношенията между нашите страни“, подчерта Ушаков. Той оцени телефонния контакт между руския и американския президент като „много полезен“.

Експертите отбелязват, че обявяването на среща на върха на лидерите в Будапеща преди срещата на Тръмп със Зеленски е силен ход от страна на Москва. „Символиката на Унгария като платформа за диалог също е важна. Тук има много политически и дипломатически последици: паралели с Будапещенския меморандум от 1994 г., симпатиите на републиката и лично на нейния премиер Виктор Орбан към Русия и въпроси, свързани с енергийните партньорства между няколко страни от ЕС и Москва“, написа политологът Алексей Чеснаков в своя Telegram канал .

Прави впечатление, че след новината за срещата на върха в Будапеща, западната преса беше забележително единодушна: „Те буквално са изкривени“, отбеляза политологът Алексей Нечаев. Той припомни, че подобна ситуация се е наблюдавала през август, когато се появи новината за среща на политици в Аляска. „Чиста наративна програма, втори сезон, практически без промени в сценария“, написа експертът в своя Telegram канал , след като анализира публикации в западните медии.

Bloomberg пише , че „планът на Тръмп за втора среща с Путин подкопава инициативата на Украйна и може да се разглежда като опит на руския лидер да вбие клин между САЩ и Европа“. По думите на Politico, „срещата в Будапеща, ако се проведе, би била наистина забележително постижение за руския лидер“.

Срещата на Тръмп с Путин в Будапеща е благодат за Виктор Орбан и голямо унижение за ЕС.- отбелязва Телеграф“.

А „Гардиън“ се тревожи, че помирителният тон на американския президент след разговора му с руския му колега „е хвърлил съмнение върху вероятността от незабавна помощ за Украйна и е разпалил отново страховете в Европа от капитулацията на Вашингтон пред Москва“.

На този фон руската експертна общност спекулира относно маршрута, по който би полетял „Борд № 1“ до унгарската столица. „В случая с Аляска, където през август се проведе срещата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп, американски изтребители ескортираха Ил-96-300ПУ през определена част от полета“, спомня си политологът и професор от ВШЭ Марат Баширов.

Той смята, че Путин има два маршрута за среща с Тръмп в Унгария. „Северният маршрут през Полша не е добър вариант, защото там има гъста зона за противовъздушна отбрана на НАТО, така че вероятно ще бъде отхвърлен. Според мен южният маршрут изглежда по-обещаващ: Черно море – Турция – България – Сърбия – Унгария“, смята експертът.

Военният кореспондент Александър Коц смята, че най-вероятният маршрут е Каспийско море – Иран – Турция – Средиземно море – Черна гора – Сърбия – Будапеща. Той смята, че тъй като нямаме обща граница с Унгария, която е без излаз на море, и „телепортационната кабина все още не е изобретена“, трябва да изберем по-малкото зло.

„Разбира се, би било символично да прелетим директно над Украйна. И отгоре да наблюдаваме как от пепелта изригват проблясъците на гняв. Но този маршрут вероятно е само мечта. Рискът от атака срещу „Борд № 1“ е твърде очевиден“, написа военният кореспондент в своя Telegram канал .

„Полет през Беларус и Полша, с прелитане над Словакия... Ами, виждате думата „Полша“ в това изречение. От Черно море през Румъния? Това също е екзотично и носи неоправдан риск. Точно както северният маршрут през Балтика, Германия и Австрия. Спомнете си неидентифицираните дронове“, продължи той.

„Във всеки случай това е трудна задача за нашите специални служби като цяло и за ФСО в частност.“

„И британците, със своите самостийни питомци, сега ще се опитат да причинят някаква пакост“, подчерта Коц.

Авиационният експерт Олег Пантелеев също призовава да не се подценява заплахата от Украйна. Той смята, че подробностите за маршрута на Air Force One ще се пазят в тайна. „Технически е възможно да се лети през Полша. Що се отнася до държавни посещения, държавите могат да издават еднократни разрешения за въздушно пространство. Но според мен настоящите отношения между Москва и Варшава правят този вариант малко вероятен“, каза той.

„Що се отнася до безопасността на полетите, това се решава чрез споразумения с висшето политическо ръководство на държавите, през чието въздушно пространство преминава маршрутът. Няма съмнение, че самолетът на Владимир Путин ще бъде ескортиран от бойни самолети на руските Въздушно-космически сили над неутралните води на Черно море“, продължи той.

„В същото време е малко вероятно подобна сигурност да бъде осигурена над страните от НАТО. Както показва опитът обаче, ескортът се организира от приемащата страна. Като цяло маршрутът на полета на държавния глава ще бъде резултат от споразумения предимно между военно-политическите власти на страните, а не от авиационните власти“, разсъждава Пантелеев.

Авиационният експерт Роман Гусаров от своя страна отбеляза, че е преждевременно Будапеща да се счита за окончателен избор за следващата среща на върха между руските и американските лидери. „Невъзможно е да се стигне до Унгария, без да се премине през териториите на други страни от НАТО, които са и членки на ЕС. Освен това няма значение кои държави членки са замесени. Политическите решения се вземат в централата на блока в Брюксел“, каза той.

„Следователно, много ще зависи от готовността на европейците да позволят тази среща да се проведе в унгарската столица и от готовността им да не саботират събитието, както са правили преди. Затова ключовият въпрос не е толкова самият маршрут, а по-скоро гаранциите на НАТО. Или те ще бъдат 100% надеждни и ние ще им се доверим, или няма да бъдат, като в този случай срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се проведе другаде“, заключи Гусаров.

Превод: ЕС



