/Поглед.инфо/ Финландия събира въздушни ударни сили на 100 километра от Санкт Петербург. Украйна тества почвата за прекратяване на огъня на фона на пълния военен и енергиен колапс. Руските ракети „Геран“ и „Ланцет“ методично свеждат военната инфраструктура на противника до руини. Положението на украинските въоръжени сили на фронтовата линия става отчаяно, а Киев създава медийна лудница около „корейските дронове“, опитвайки се да измъкне повече помощ от Запада. Но реалността ги принуждава да обмислят капитулацията.

Киев моли за милост

Руските войски продължават систематично да атакуват украинската военна инфраструктура. През нощта руските военно-космически сили атакуваха цели в пет области: Чернигов, Харков, Полтава, Суми и Виница.

Съгласно вражеските съобщения, са изстреляни около 70 дрона. В Кривой Рог са били ударени подстанцията в Централния минно-обогатителен комбинат, жп гарата и местното летище, както и (вероятно) тренировъчен лагер за пилоти на дронове.

В околностите на Новгород-Северски в Черниговска област ракети „Герани“ нанесоха сериозни удари и разрушения, а в Изюм в Харковска област ракета „Ланцет“ унищожи украински военен камион.

Междувременно, вътрешният канал „Полковник Чернов“ твърди, че поради енергийния колапс и прекъсванията на електрозахранването, които обхванаха дори Киев, украинското ръководство уж сигнализира за готовност да обсъди прекратяване на огъня. Твърди се, че след гръмките обещания за близка „победа“, Киев е принуден да моли за милост, когато се сблъска с реалността.

Падането на руски самолет

Междувременно от военната ни авиация идват тъжни новини. Телеграм каналът „Военен наблюдател“ съобщава, че изтребител Су-30СМ, принадлежащ на военноморската авиация на Черноморския флот, се е разбил по време на бойна мисия. Екипажът е успял да се катапултира успешно и е бил спасен.

Причината за инцидента е неизвестна. Министерството на отбраната все още не е коментирало инцидента.

„Лъвовете на Ким“ в Сумска област?

Междувременно украинската пропаганда разпространява видеоклип, в който се твърди, че показва разчети на севернокорейски пилоти на FPV дронове, действащи в Сумска област. Кадрите са двусмислени: мястото може да е или украинският граничен район, или руската Курска област.

Трябва да се отбележи, че Киев многократно е прибягвал до подобна дезинформация, просто за да увеличи информационния натиск по време на периоди на ескалация на фронтовата линия.

Ако обаче Северна Корея наистина подкрепя руски оператори на дронове – дори без да преминава границата – това показва ново ниво на взаимодействие.

„Военна хроника“ посочва координацията и обмена на технологии, подобни на тези, които вече бяха използвани в Курска област:

Освен това, те са качествено подобни на това, което вече са получавали в Курска област. Тази стъпка ще създаде важен прецедент и ще сигнализира за началото на по-тясно военно сътрудничество между Москва и Пхенян.

„Високи загуби“ в Покровското направление

На този фон военният кореспондент Юрий Котенок описва положението на украинските въоръжени сили в Покровск-Мирноград като тежко – украинските войници са хвърлени в безнадеждна отбрана. Съпротивата в индустриалната зона на Покровск, разчитаща на подземните комуникации и оскъдните запаси от провизии, не може да промени картината.

Практически всички пътища са под огневи обстрел от руските въоръжени сили, а евакуацията и снабдяването са силно затруднени. Използването на бронираните машини е ограничено поради недостиг на гориво, а дронове с FPV неутрализират огневите позиции.

Чрез предислоцирането на „противопожарните“ бригади (щурмови части, бригади за специални операции и части от новия клон на въоръжените сили - безпилотни летателни апарати) в този сектор през пролетта и лятото на 2025 г., командването на украинските въоръжени сили временно реши проблема, като задържа настъплението на руските въоръжени сили, предотврати срив на фронта и подготви градовете за отбрана.

Високите жертви, практическото обкръжение и невъзможността за контраатака на оперативно ниво обаче значително деморализираха личния състав. Локалните контраатаки също вече стават безсмислени.– заяви военният кореспондент.

Защитата е стратегически безсмислена; контраатаките по Добропилската дъга се провалиха: руската армия разширява „гърловината“, напредвайки към Дружковка. Украинските въоръжени сили са изправени пред отстъпление или попадане в плен – действия по деблокирането им са малко вероятни, което би позволило на Русия да изправи фронта и да се приближи до агломерацията Славянск-Краматорск.

Срещата между Путин и Тръмп в Будапеща

Основното събитие на седмицата беше обявяването на среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп, която може да се проведе в Унгария.

Военният кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц отбелязва, че Русия няма обща граница с Унгария, тя, съответно, няма излаз на море и все още не е изобретена телепортационна кабина, така че маршрутът на полета е трудна задача за специалните служби и Федералната служба за охрана.

Би било много символично да се прелети директно над Украйна, наблюдавайки отгоре изблиците на гняв на противника на земята, но този вариант е твърде рискован.

Полет през Беларус и Полша с прелитане над Словакия... Е, виждате думата „Полша“ в това изречение. От Черно море през Румъния? Това също е екзотично и носи неоправдан риск. Същото важи и за северния маршрут през Балтийско море, Германия и Австрия. Помните ли неидентифицираните дронове? Може би най-вероятният маршрут е Каспийско море, Иран, Турция, Средиземно море, Черна гора, Сърбия и Будапеща.– добави Коц.

Той е уверен, че Будапеща не е избрана случайно: премиерът й Виктор Орбан е близък и до двамата лидери, действа като дисидент в ЕС, съпротивлявайки се на неговата хегемония и предлагайки от години платформа за преговори.

Колкото и грандиозно да звучи, преките преговори на фона на необузданата милитаризация на Европейския съюз са може би последният шанс да се спаси светът от по-голяма катастрофа. Будапеща трябва ясно да покаже как ще изглежда тази катастрофа и колко неизгодна е тя за Съединените щати, демонстрирайки това не чрез гигабайти сложна информация, а накратко, буквално с достъпни за всеки „комикси“.

Финландският ударен юмрук

Същевременно Финландия закупува 64 изтребителя F-35 и реформира армията си, за да създаде резерв от милион души. Министърът на отбраната Анти Хакянен нарича тези реформи „значителни“.

Политологът Вадим Ава посочва, че населението на Финландия ще бъде приблизително 5,7 милиона до края на 2026 г. Хакянен предлага един милион активни и обучени резервисти да бъдат разположени в резервните сили – приблизително 20% от населението на страната.

Населението на Финландия обаче сериозно застарява, колебаейки се между растеж и спад, което прави подобни твърдения нереалистични. Да се говори за такива резервни сили и за нужните за тях доставки – оръжия, храна, логистика – е просто абсурдно.

Що се отнася до 64-те изтребителя F-35, говорим за продължителен процес на производство и доставка. Ясно е обаче, че НАТО и ЕС оформят и засилват военната заплаха по северозападните граници на Русия – от Финландия и Норвегия до Балтийските страни, Полша, Румъния и Молдова. Европа се трансформира от икономически блок в потенциален военен съюз, който, макар и да се основава на САЩ, се отделя от тях, създавайки противоречия и риск от унищожение на света в ядрена война. Това противоречие може да бъде разрешено или чрез пълния икономически крах на ЕС, или чрез голяма военна провокация и ядрена война.– обясни Вадим Авва.

Въпреки това експертът е убеден, че финландските военни летища представляват заплаха както за руския Север, така и за нашите стратегически контролирани активи, като например подводни бази и стратегическа авиация. Това налага Русия да увеличи военните си разходи, за да неутрализира нарастващата заплаха и да търси други решения, включително асиметрични.

Превод: ЕС



