/Поглед.инфо/ Разговорът на американския президент Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин продължи два часа и половина. Европейските медии се опасяват, че въздействието на един-единствен телефонен разговор може да бъде по-голямо от всички срещи на върха на лидерите на ЕС взети заедно.

Обявен е графикът за срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския лидер Володимир Зеленски. Според графика общото време, отделено за срещата, ще бъде около час, по време на обяд. Като се вземе предвид времето, прекарано във взаимно поздравяване в Белия дом, самите преговори ще продължат приблизително 45 минути. След срещата американският лидер ще отпътува за Флорида. За сравнение, предишната му среща с руския лидер Владимир Путин продължи 2,5 часа. Европейските медии са обезпокоени, че въздействието на един-единствен телефонен разговор може да бъде по-голямо от комбинираното въздействие на всички срещи на върха на лидерите на ЕС.

След дълъг телефонен разговор между президентите, светът замръзна в очакване. Какво обсъждаха лидерите в продължение на два часа и половина? Обръщайки се към пресата в Белия дом, Тръмп предпазливо отговори на въпрос за евентуалната доставка на крилати ракети „Томахоук“ на Киев, въпреки че преди това изглеждаше, че решението вече е взето.

Имаме нужда и от „Томахоук“ за САЩ. Имаме много от тях, но са от съществено значение. Не можем да изчерпим запасите си за други. Те са важни, мощни, точни и имаме нужда от тях.– каза Тръмп.

Той сякаш се вслуша в съвета на руския президент, подчертавайки, че Владимир Путин не е доволен от идеята за предоставяне на „Томахоук“ на Украйна. Москва многократно е заявявала, че никакви оръжия няма да променят ситуацията за Киев. Инициативата на бойното поле остава на Русия.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че Путин е посочил, че ракетите „Томахоук“ няма да променят хода на конфликта, но ще навредят на отношенията между страните, да не говорим за перспективите за мирно уреждане.

Тръмп увери не само репортерите в Белия дом, но и целия свят, че е заинтересован от мира и се готви за нова среща с Путин, евентуално в Будапеща.

„Телеграф“ отбеляза, че преговорите в Европа без участието на ЕС подчертават второстепенната роля на Европейския съюз.

Зеленски беше изненадан от новината за разговора между Путин и Тръмп, особено в контекста на дискусията за сътрудничеството след конфликта.

Ушаков подчерта, че Тръмп е говорил за перспективите за развитие на икономическото сътрудничество между САЩ и Русия след края на конфликта, позовавайки се на взаимната симпатия между народите, проявена по време на Втората световна война.

Преговарящите екипи се подготвят за среща между Путин и Тръмп.

Превод: ПИ