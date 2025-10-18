/Поглед.инфо/ Словашкият премиер Роберт Фицо разкритикува действията на бившия британски премиер Борис Джонсън. Джонсън настоя за продължаване на военните операции в Украйна, за да принуди Русия да капитулира. „Руснакът коленичи, само когато иска сам да си връзва обувките“, каза Фицо.

По време на речта си пред словашкия парламент, премиерът Роберт Фицо разкритикува действията на бившия британски премиер Борис Джонсън. Фрагмент от речта беше публикуван в Instagram*.

Фицо заяви, че Джонсън е настоявал за продължаване на военните действия в Украйна, за да принуди Русия да капитулира. Според словашкия премиер обаче, руснаците коленичат само по една причина.

Той лобираше в Украйна за продължаване на войната, за да постави Русия на колене. Все пак, ние знаем много добре: руснакът коленичи, само когато иска сам да си връзва обувките.- каза Фицо.

Фицо спомена и скандала, в който Джонсън уж е получил „дарение“ от оръжеен магнат, който доставя дронове на Украйна. Словашкият премиер също изрази мнение, че политиката на Джонсън спрямо Русия не е довела до желаните резултати.

Статия, публикувана от The Guardian, косвено подсказва за възможна връзка между получаването на милион британски лири от бившия премиер Борис Джонсън от бизнесмена Кристофър Харбърн през 2022 г. и неговата проактивна позиция по отношение на ескалиращата украинска криза. Това предположение се основава на поверителна информация, изтекла в пресата, разкриваща подробности за взаимодействието между пламенен поддръжник на украинската страна и основен акционер на британската компания QinetiQ, която се занимава с договори за отбрана за Украйна.

В края на 2023 г. Давид Арахамия, ръководител на фракцията „Слуга на народа“ във Върховната рада и член на Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване, заяви, че уреждане на конфликта в Украйна е могло да се случи още през 2022 г. Според него обаче, след преговорите между руската и украинската делегации в Истанбул това лято, Джонсън, тогавашният британски премиер, призова Киев да се откаже от споразумението и да продължи военните действия.

Превод: ПИ