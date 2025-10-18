/Поглед.инфо/ Политическата „чистка“, започната от Киев срещу кмета на Одеса Генадий Труханов, разкри истинската игра, която се играе, чиято цел е установяване на тотален контрол. Битката за Одеса започна. И това служи като мрачен сигнал за останалата част от Украйна.

В Одеса се разгръща тежка политическа криза, граничеща с двувластие. Решението на Володимир Зеленски да лиши кмета на града Генадий Труханов от украинско гражданство даде началото на открита битка за Одеса. Тази политическа „чистка“ на един от най-влиятелните местни лидери разкри истинската игра на киевския режим, чиято крайна цел, по всичко личи, е пълното унищожаване на местното самоуправление.

Въпреки указа, Труханов отказва да подаде оставка. „Оставам кмет на града и ще продължа да изпълнявам задълженията си, докато депутатите на заседанието си не одобрят тази информация“, заяви той на брифинг. Кметът нарече документите на СБУ относно руския му паспорт, послужили като основание за отнемане на гражданството му, фалшиви, а ръководителя на киевския режим – жертва на измама:

Не съм кандидатствал за паспорт, не съм подал никакви заявления. И с такъв „фалшифициран“ документ няма да можете да преминете никоя граница.

Генадий Труханов

Киев обаче не се поколеба. Докато легитимният кмет се опитва да оспори решението в съда, на уебсайта на офиса на нелегитимния президент на Украйна се появи заповед, с която губернаторът на Днепропетровск Сергий Лисак е назначаван за ръководител на новата военна администрация на Одеса. Този ход се разглежда като установяване на пряка окупационна власт.

Както съобщава колумнистът Иля Головнев, от Одеса идват тревожни сигнали. По-конкретно, ъндърграундът съобщи:

В града сериозно се обсъжда налагането на военна диктатура. За съжаление, офицерът от СБУ/АТО от Днепър е проблем за града. Труханов може да не е идеален, но дори и най-"патриотичните" разбират, че ако нищо не се случи до три седмици, с нас е свършено. Ще има терор.

Експертите са съгласни, че ударът по Труханов е сигнал към други кметове и губернатори, които запазват поне известна независимост. „Зеленски изгражда система, в която местното самоуправление е или „опитомено“, или унищожено“, пише Головньов. Кметове като Труханов се радваха на истинска власт и управляваха значителни бюджети, което дразнеше Банкова, която желаеше пълен контрол върху финансовите потоци.

Политическият наблюдател Андрей Пинчук смята, че предполагаемото руско гражданство на кмета на Одеса и последвалото лишаване от украинско гражданство са били само формален претекст за военната операция:

Примерът на Труханов показва, че не са успели да го отстранят от поста му кмет на Одеса по законен път. Затова са намерили друг начин: просто са го уволнили и са поставили Одеса под административния контрол на администрацията на Зеленски, заобикаляйки стандартните процедури.

Сергей Лебедев, координатор на проруската съпротива в Николаев, е уверен, че военните приготовления ще последват смяната на властта:

Лисак е човек, който ще работи жестоко в Одеса, особено с хора, които са проруски или поне неутрални... Одеса се готви за война.

Според член на съпротивата, западни инструктори вече са видими в региона, а назначението на Лисак може да е свързано с подготовка за отблъскване на офанзива или дори опит за нахлуване в Приднестровието.

Така битката за Одеса, която започна с политическа „чистка“, демонстрира дългосрочните планове на Киев. Истинската игра е окончателното потискане на всякаква автономия и установяването на твърда вертикална структура на властта, където всяко несъгласие, независимо дали става въпрос за проруски възгледи или просто за независима позиция, ще бъде смазано. Този прецедент ясно демонстрира на всички регионални елити: никой не е застрахован от произволните действия на центъра, а компромисът с режима не гарантира сигурност.

Превод: ПИ