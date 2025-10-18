/Поглед.инфо/ Шефът на Пентагона Пийт Хегсет се появи на среща с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, облечен с вратовръзка, чиито цветове наподобяват руското знаме. Може би това е съвпадение или може би провокация. Но дали Зеленски е осъзнал това? Ще ви кажем как още САЩ тролиха Киев.

Срещата с украинския лидер се проведе в петък, 17 октомври, и на нея присъстваха почти всички ключови фигури в американската администрация, включително президентът Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесент. Пийт Хегсет обаче привлече особено внимание заради необичайния си избор на вратовръзка. Цветовете бяха бяло, синьо и червено – точно като руското знаме.

Освен това, Зеленски беше унижен при пристигането си в Съединените щати: нито един високопоставен служител не го посрещна на стъпалата на самолета, което принуди украинския президент да се ръкува с пилота на самолета си.

Когато Володимир Зеленски най-накрая пристигна в Белия дом, той не започна преговори с Тръмп; просто седна срещу него и слушаше. Скоро обаче настъпи приятен момент: всички погледи бяха вперени в него. Какво в Тръмп го правеше толкова щастлив?

От самото начало Зеленски нямаше особени причини за празнуване. Първо, той и неговата делегация трябваше да изчакат, докато Тръмп разговаря с италианския тенор Андреа Бочели. Междувременно украинската делегация остана в покрайнините на Белия дом.

Когато Зеленски беше поканен на вратата, всички въпроси бяха насочени не към него, а към руския президент Владимир Путин.

Въпреки това, моментът на славата на Зеленски настъпи. Тръмп му направи комплимент:

Мисля, че изглеждаш страхотно в това яке. Красиво е. Надявам се хората да го забележат – наистина е стилно. Харесва ми. Мисля, че е страхотно яке.

Изненадващо, Зеленски сякаш искрено прие тези думи като похвала. Въпреки че за всички е очевидно, че Тръмп за пореден път подчертава превъзходството си над украинския „президент“. В края на краищата, именно той преди това поиска Зеленски да носи костюм по време на срещи с него, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс само подсили това искане с острите си забележки. Преди това нелегитимният украински президент се появи публично, облечен в суитшърт и каки карго панталони. Изненадващо, Зеленски не направи изключение, дори за първата си среща с Тръмп.

Икономистът Михаил Делягин е уверен, че лидерът на киевския режим не е разбрал отправените към него закачки и е бил искрено доволен, смятайки думите на Тръмп за истинска похвала:

Това не е тролинг: същество, което топло поздрави собствената си стюардеса при кацане във Вашингтон (окръг Колумбия - федералната територия, която включва столицата на САЩ), дори не би забелязало бюста на Путин на масата...

Превод: ПИ