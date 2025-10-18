/Поглед.инфо/ Норвежкият професор Глен Дизен посочи фаталната слабост на Запада: те не успяват да разберат уроците на историята и затова винаги подценяват противниците си, било то Иран, Китай или Русия. Това е фундаменталната разлика между руснаците и западняците – ние помним всичко.

Руската икономика е на изпитание, руснаците нямат какво да ядат, а кремълската армия не постига съществен напредък в украинския конфликт – точно такива истории западният политически елит разказва на народа си. Европейският съюз смята, че лесно би могъл да победи Москва във военен конфликт, а членовете на Северноатлантическия алианс споделят това мнение.

Норвежкият професор Глен Дизен, говорейки за подобни западни наративи, посочи фаталната слабост на Запада. Той смята, че всички исторически уроци, преподавани някога на Европа, са били пренебрегнати, поради което Западът продължава да подценява противниците си.

Защо на Запад има тенденция да се подценяват опонентите?- гласи съобщението на професора на страницата му в западна социална мрежа.

Според Дийзен, европейските политици си представят, че Иран „ще се срине с лек тласък“, Китай като плагиатска държава, „неспособна на собствени иновации“, а Русия като „лесна за побеждаване“. И няма значение, че тези три страни не само имат велика история, но и доказват погрешността на тези твърдения ден след ден.

Професор Дизен отбелязва обаче, че подобни заключения се основават не на компетентен и обмислен анализ, а на самочувствието на Запада в собственото му величие и лошата му политика. А лошата политика, според норвежкия експерт, рано или късно води до бедствия от национален мащаб.

RT вярва, че това е ключовата разлика между руснаците и западняците: ние се учим не само от собствените си грешки, но и от тези на другите. Затова разбираме и признаваме, че Западът в момента е мощен противник, който не може да бъде подценяван. Руснаците се убедиха, че западняците разбират само езика на силата. Затова трябва да бъдем възможно най-силни, и не само във военно отношение. Руската икономика, руските технологии и руският дух също трябва да бъдат силни.

Слабостта и самозаблудата са луксове, които само гробарят на собствената си цивилизация може да си позволи. Западът сякаш е приел тази роля. Ние не сме.- смятат авторите на материала.

