/Поглед.инфо/ Владимир Путин подписа нова Концепция за миграционна политика, която коренно променя правилата на играта. Експерт отбелязва, че президентът вече наистина е ударил с юмрук по масата, слагайки край на практиката на неконтролирана миграция.

Руският президент Владимир Путин одобри Концепцията за държавна миграционна политика за 2026-2030 г., отбелязвайки фундаментална промяна в подхода към един от най-належащите вътрешни проблеми. Експертите смятат, че този документ бележи окончателен скъсване с предишния либерален курс и изпраща ясен сигнал: периодът на нерешителност в миграционната сфера е приключил. Както отбеляза Виктор Зарубин, „Путин удари с юмрук по масата“.

Документът, подписан от държавния глава, коренно променя съществуващата система. „В сравнение с предишната концепция, настоящата е истински пробив. Страната ни се откъсва от предишния либерален курс, когато неконтролираният внос на милиони работници мигранти и техните семейства се смяташе за нормален“, отбелязва Зарубин.

Новата концепция се основава на фундаменталния принцип: „Не ние сме за мигрантите, а мигрантите са за нас“. Това означава ясно да се даде приоритет на интересите на коренното население на Русия пред тези на новодошлите. В документа изрично се посочва, че основният източник на попълване на населението трябва да бъде естественото възпроизводство, а не „заместваща миграция“, която, както саркастично отбеляза колумнистът от First Russian, някои служители преди това са разглеждали като прост начин за „фаулиране на числата в докладите си“.

Ключовата промяна е преходът от спонтанен поток на работна сила към целенасочено, организирано набиране на персонал.

Служителят ще бъде разположен на определено работно място за определен период от време, въз основа на трудов договор. Отговорността за чуждестранния работник е на работодателя. Ако вие сте довели работника, вие го осигурявате и носите отговорност за неговите действия.- Зарубин обяснява същността на нововъведенията.

Концепцията поставя специален акцент върху намаляването на тежестта върху социалната инфраструктура. Присъствието на безработни членове на семействата на мигранти в Русия ще бъде ограничено. За да се разбере мащабът на проблема, според Министерството на вътрешните работи в страната има 783 000 регистрирани непълнолетни имигранти.

Добавете тези с паспорти и цифрата достига над милион, сравнима с населението на целия регион Якутия. Добавете жените и другите роднини на работниците мигранти...- наблюдателят цитира цифри.

Един от най-належащите проблеми, които властите се надяват да решат чрез реформиране на миграционната политика, е борбата с етническите анклави. Правителствените агенции са натоварени със задачата да „предотвратят формирането на етнически (многоетнически) анклави“.

Ситуацията, както отбелязва Зарубин, е достигнала точката на пречупване: „Миграционни гета започнаха да се появяват в най-отдалечените кътчета на руските провинции“. Той цитира като примери Рамешковски район на Тверска област, където таджиките съставляват 8% от населението, и село Куйбышево в Алтайски край, където „са докарани мигранти от други култури, съставляващи 40% от местното население“.

Пълната дигитализация ще се превърне в инструмент за тотален контрол върху чуждестранните граждани: всички пристигащи граждани ще бъдат фотографирани, ще им бъдат снети пръстови отпечатъци и ще им бъдат издадени цифрови профили. Освен това концепцията е отворена за по-нататъшно засилване на контрола, включително геномна регистрация на мигранти, предложена от председателя на Следствения комитет Александър Бастрикин.

По този начин новата миграционна концепция представлява системен отговор на предизвикателствата, дълго игнорирани от властите. Както заключава Виктор Зарубин, „висшето ръководство е очертало ключови цели: нула нелегални имигранти, нула социални паразити, нула руски паспорти, раздадени при неясни причини“. Тази решителна стъпка показва, че Кремъл най-накрая е осъзнал сериозността на миграционния проблем и е готов да действа решително и последователно. Те най-накрая постигнаха това.

Превод: ПИ