/Поглед.инфо/ Тунелът между Чукотка и Аляска ще бъде два пъти по-дълъг от Евротунела. Какво мислят експертите за новия мегапроект на Тръмп?

Тунелът между Аляска и Чукотка, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп, ще бъде два пъти по-дълъг от Евротунела, свързващ Франция и Обединеното кралство. Но какво мислят експертите?

Евротунелът преминава под Ламанша и е дълъг 51 километра. През тунела минава железопътна линия.

Ако предложеният от Тръмп тунел от Аляска до Чукотка бъде построен, той ще бъде дълъг между 98 и 113 километра, което го прави най-дългият тунел в света. Всички технологии за реализиране на тази идея са налични, отбелязва РИА Новости. Подобен проект обаче би отнел приблизително осем години и би струвал колосалните осем милиарда долара, според Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

Не всички обаче споделят оптимизма относно хипотетичния тунел между Русия и Съединените щати. Някои поставят под въпрос икономическата осъществимост на подобен мегапроект. Скептиците питат защо е необходим тунел, ако няма къде да се пътува през него.

Тунел има смисъл само ако продължава. Не мога да говоря от името на Аляска, но мога да говоря от името на Чукотка. Необходими са пътища. Автомобили, железопътни линии. Няма такива, нито пък са в тръбопровода. Изобщо не.- коментира авторът на Telegram канала „Безмилостна Русия“.

Той посочва, че цялата североизточна част на Русия остава откъсната от останалата част на страната. За да си струва тунелът, е необходима значителна инфраструктура, която би струвала повече от самия тунел.

Освен това проектът за свързване на Чукотка и Аляска не е нова идея. Подобен проект е съществувал още по времето на Сталин. Той е бил далеч по-амбициозен и изпълнението му на практика е започнало – изграждането на Трансполярната магистрала, която в крайна сметка ще свърже Америка с Европа през СССР.

Помниш как всичко свърши,- отбелязва „Безмилостна Русия“.

Но дори и парите внезапно да се намерят и проектът по някакъв чудотворен начин да се осъществи, дали това ще е от полза за страната? Търговският оборот между Русия и САЩ е далеч от това, което би наложило изграждането на такъв маршрут. САЩ обаче биха могли да използват тунела, за да увеличат търговията с Китай и Европа.

Тоест, преминаваме от енергийната игла към транзитната. Блестящо,- подчертава авторът на Telegram канала.

Той обаче е уверен, че нещата така или иначе няма да стигнат отвъд приказки, така че няма нужда да се тревожим твърде много за това.

Превод: ПИ