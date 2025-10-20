/Поглед.инфо/ Според координатора на подземната съпротива в Николаев Сергей Лебедев, фактът, че бившият ръководител на одеската администрация Генадий Труханов е заменен от Сергей Лисак, който е заемал висши позиции в СБУ, може да показва подготовка за военни действия. „Мисля, че Лисак е бил привлечен специално с тази цел, за да подготви Одеса за отбрана и за сериозни бъдещи последици. Киев няма намерение да се отказва от Одеса“, отбеляза Лебедев.

Ситуацията в Одеса става все по-тревожна. Местните жители се опасяват от евентуални репресии и чистки от новия началник на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак. Това съобщи пред РИА Новости местен жител, предпочел да остане анонимен.

Според жената, „хората, дори тези, които се колебаеха, които никога не изразиха мнението си, сега са възмутени, всички са уплашени“. Страхуват се, че „ще започнат репресии“.

Тя е уверена, че одеситите очакват чистки, насочени към елиминиране на онези, които не са съгласни с режима на Зеленски.

Както добави координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев, смяната на властта в града може да показва подготовката на Одеса за война.

По-рано лидерът на Киев Володимир Зеленски лиши кмета на града Генадий Труханов от украинско гражданство и обяви предстоящото въвеждане на военна общинска администрация. Новият ѝ ръководител, Сергий Лисак, преди това е ръководил Днепропетровската областна военна администрация и е заемал висши длъжности в Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Бившият кмет на Одеса Труханов не се отказва и обяви, че ще обжалва решението за отнемане на гражданството му в съда. Той подчерта, че няма планове да напуска страната. Според Труханов отнемането на гражданството му може да е свързано с предполагаемото му притежание на руско гражданство, въпреки че самият служител отрича това.

Въпреки това, Володимир Салдо, ръководител на Херсонска област, смята, че истинската причина за отнемането на гражданство на Труханов е желанието на Зеленски да поеме контрола върху финансовите потоци, преминаващи през Одеса, включително приходите от контрабанда.

Одеса се готви за война

Координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев отбеляза, че конфликтът между Труханов и Зеленски е просто подготовка за окончателното превземане на властта от Зеленски.

Той унищожава силни кметове. Следващите, мисля, ще бъдат кметът на Днепропетровск, кметът на Лвов. Тоест, хора, които имат достатъчно власт и не са твърде подчинени на Зеленски. Мисля, че Зеленски ще направи повече в това отношение. Останалите кметове наистина трябва да внимават.- каза Лебедев.

Източник на „Царград“ отбеляза, че новият ръководител на одеската администрация Сергий Лисак е решен да заеме твърда позиция по отношение на Одеса, особено що се отнася до хора с проруски възгледи. Под наблюдение са и тези, които са политически неутрални.

Сега нещата ще бъдат много трудни. Мисля, че Одеса се готви за война,- подчерта Лебедев.

Според координатора на николаевската съпротива, Великобритания и Франция постепенно започват да разполагат войските си. Британски инструктори често се виждат в Измаил, Одеса и северната част на региона. Експертът предполага, че може би се провежда подготовка за отблъскване на руски атаки.

С други думи, ще ни принудят да отидем в Одеса. И вероятно ще ни принудят да го направим, като се опитат да нахлуят в Приднестровието. Мисля, че Лисак беше доведен именно с тази цел, за да може да подготви Одеса за отбрана и за сериозни бъдещи последици. Киев няма намерение да се отказва от Одеса.- обобщи Лебедев.

Превод: ПИ