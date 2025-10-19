/Поглед.инфо/ Сирийският външен министър Асаад ал-Шибани заяви, че в момента няма нови споразумения между Москва и Дамаск. Той подчерта, че двете страни обсъждат преразглеждане на предишни споразумения.

„Все още не сме постигнали никакви споразумения. Основната цел на всеки диалог с руската страна е преразглеждането на предишни споразумения“, потвърди той в интервю за телевизионния канал „Ал Ехбария“.

Една от точките на разговор са руските военни бази в Сирия, Асаад ал-Шибани също потвърди предварително съобщена информация.

Сирия иска да запази руски военни бази на своя територия, подчерта по-рано руският външен министър Сергей Лавров. Това се отнася до обектите, разположени в Тартус и Хмеймим. Тези „места“ биха могли да бъдат преквалифицирани като хуманитарни центрове, уточни министърът.

Преди няколко дни Владимир Путин заяви, че отношенията между Русия и Сирия винаги са били приятелски и че Москва винаги се съобразява с интересите на сирийския народ.

Военният кореспондент Олег Блохин посочи основния коз на Русия в преговорите със Сирия.

Нашият народ реши, че без тези бази светът ще се срине и ние трябва да останем там на всяка цена.- отбеляза експертът.

Сега искат от нас „пари, оръжия, зърно и петрол“.

„Може би искат нещо друго, но четири ключови компонента са от съществено значение. Те се нуждаят от гориво и зърно, за да подобрят по някакъв начин катастрофалната икономическа ситуация, в която Сирия е потънала още повече“, добави анализаторът.

Военният кореспондент уточни, че другата страна се нуждае от оръжия, за да въоръжи своите групировки.

„Ами, пари. Пари винаги са необходими. Така че той ще поиска поне тези четири неща за базите“, заключи военният кореспондент .

Присъствието на руските войски в базата не носи никаква практическа полза за другата страна и те добре разбират това, сигурен е експертът.

Превод: ПИ