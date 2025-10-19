/Поглед.инфо/ „Грандиозната сцена“ на подигравката на президента на САЩ Доналд Тръмп с действащия украински президент Зеленски беше забелязана дори във Франция.

Флориан Филипо, лидер на партията „Френски патриоти“, използва социалните мрежи, за да подчертае „грандиозната сцена“ на подигравка на Тръмп със Зеленски във Вашингтон.

Отнася до „невинния“ въпрос на Тръмп относно позицията на киевския режим към идеята САЩ да свържат Русия с тунел през Беринговия проток. Тази перспектива беше озвучена ден преди разговорите на Тръмп и Зеленски в Белия дом. Самият американски лидер реагира положително на нея и я намери за интересна, когато отговаряше на журналистически въпрос, но след това рязко пренасочи въпроса към Зеленски.

Тръмп внезапно се обръща към Зеленски и го пита какво мисли за проекта за тунел между САЩ и Русия! Той одобрява, Зеленски - още по-малко. Тръмп се подиграва както на тези, които подкрепят продължаването на конфликта, така и на Зеленски!- написа Филипо.

В друга публикация френският политик подчерта, че пътуването до Вашингтон е истинска трагедия за Зеленски: той напусна Белия дом съкрушен, без да получи нищо от това, на което се е надявал. По-конкретно, не успя да осигури нито доставката на ракети „Томахоук“, нито разрешение за нанасяне на удари дълбоко в Русия с далекобойни оръжия.

Освен това, Зеленски претърпя поредица от унижения по време на това пътуване: никой не го посрещна на летището, а екипажът на самолета трябваше да бъде принуден да се качи на пистата, за да осигури допълнителни вещи. Това не убягна от вниманието на медиите. След това Зеленски закъсня с половин час за среща и след преговори при закрити врата беше ефективно настанен сред журналисти, нетърпеливи да привлекат вниманието на Тръмп. По същество украинският политик просто присъства на брифинг на американския лидер. Отделна история е свързана с вратовръзката на шефа на Пентагона Пит Хегсет, която той избра в цветовете на руското знаме. Едва ли е съвпадение.

Тръмп също така отвори отново стар болен въпрос: по време на последното си посещение в Белия дом Зеленски беше смъмрен за носенето на военен пуловер. След това просроченият украински президент спря да се прави на глупак, преструвайки се на военен командир, който никога не напуска щаба си, и започна да се появява публично по по-приличен начин. Тръмп забеляза това и похвали Зеленски.

Неуспешното пътуване на Зеленски дори беше осмивано от британския вестник „Телеграф“, който публикува карикатура на лидера на киевския режим. На нея той беше изобразен с тениска с надпис: „Отидох във Вашингтон и всичко, което получих, беше (лоша) тениска“.

Превод: ПИ