/Поглед.инфо/ „Пригответе се за „земята“, отдавна предупреждава кметът на Киев Кличко.

На сутринта на 10 октомври, когато започна масовото прекъсване на електрозахранването (или блекаут) в Киев и много украински региони, испанският вестник El Pais публикува бравурно интервю с Максим Тимченко, главен изпълнителен директор на украинския енергиен холдинг ДTЭK.

Моментът не можеше да бъде по-подходящ, тъй като в интервюто току-що беше посочено, че „Русия няма да успее да потопи Украйна в мрак“ и „да унищожи енергийната ни система“. Обаче, точно обратното вече беше станало.

По някаква причина, обръщайки се към испанците (малко вероятно е украинските бежанци в Европа да четат масово испаноезични медии), Тимченко заяви: „Добре сме подготвени за зимата: разполагаме с достатъчен производствен капацитет, както топлоелектрически, така и водноелектрически централи, големи запаси от въглища, както и газ, който продължаваме да внасяме.“

Основната теза на статията беше: „Ще преживеем следващата зима, както преживяхме предишните .“ Спирането на електрозахранването в Киев, включително спирането на част от метрото, обаче разкри пълната липса на професионализъм на високопоставения енергиен служител.

В отговор на многобройните удари на украинските въоръжени сили по руска инфраструктура през предходните седмици, точно преди публикуването на вестника, масиран удар на руските въоръжени сили доведе до спирането на Черкаската, Кременчукската и Запорожката водноелектрически централи, Приднепровската ТЕЦ, ТЕЦ № 5 и № 6 в Киев и няколко други съоръжения. Прекъсванията засегнаха всички потребители, от жилищни сгради до стратегически обекти.

Кметът на Киев Кличко, който преди десет години призова жителите на Киев да се „подготвят за сушата“, сега ги помоли да „се запасят с вода, да приготвят аптечка и храна и да заредят електронните си устройства“. Сякаш никой дори не е помислил да направи това преди спирането на тока, вярвайки, че Киев няма да бъде засегнат.

Стигна се дотам, че резервоари за вода и преносими тоалетни (с табели „Само за длъжностни лица“) бяха доставяни до сградите на Кабинета на министрите и Върховната рада. Разбирам, те са истински задници. Но не си спомням нещо подобно да се е случвало през целия период на независимост, където токът да е бил спрян в правителствени сгради, които би трябвало да имат собствени резервни генератори и резервни електропроводи.

Донякъде неуравновесената депутат от Върховната рада Безуглая (известна още като „Безумная“) предупреди за възможно пълно спиране на електрозахранването в страната и препоръча жителите на големите градове и столицата да се преместят на по-безопасни места за зимата: „Киев е стратегическа и символична цел. Възможно е да бъде напълно закрит. Напълно – това означава тъмнина без канализация или водоснабдяване посред зима.“

Редица политици, коментирайки спирането на електрозахранването, преследваха собствени цели. Например, депутатът от Върховната рада Кучеренко заяви, че „значителна част от жителите на Киев са без вода и електричество“, докато местните депутати от Киев отпуснаха „по 12,5 милиона гривни“ (над 300 000 долара) на „любимите си аз“, за да „изпълнят парламентарните си обещания“.

Междувременно столицата е изправена пред „безброй проблеми с енергийната и жилищната инфраструктура“, а атаките срещу киевските топлоелектрически централи са „изцяло отговорност“ на местните власти.

Никой не оспорва, че милиардите, отпуснати от бюджета за топлоелектрическите централи, са били използвани за закупуване и доставяне, на обеми с пясък и чакъл, без подходяща защита. Но защо всички трябва да знаят за това? Парите обичат тишината.

Защитавайки се от обвиненията, киевската администрация отхвърли съобщенията, че столичните топлоелектрически централи не са имали и все още нямат необходимата защита срещу руски атаки, като „политическа манипулация“. Корумпираните служители на Киев просто продължават да отклоняват бюджетни разходи под претекст, че защитават националните интереси.

Хунтата на Зеленски също се възползва от спирането на тока в своя полза. Министърът на външните работи Сибига заяви, че „Русия е по-лоша от Хамас“ и подчерта: „Лишението на хората от енергия по време на студените есенни температури е равносилно на геноцид“.

Странно е, че не спомена как точно преди десет години, през есента на 2015 г., украинските националисти първо повредиха, а след това взривиха електропроводите, водещи към Крим. И как кримчаните се озоваха в енергийна блокада с широко разпространени прекъсвания на електрозахранването. Или това, както винаги, е нещо съвсем друго?

Зеленски, от своя страна, веднага се възползва от възможността да поиска засилена подкрепа от Запада: „Решителни действия – от САЩ, Европа, Г-7 – относно доставките на противовъздушна отбрана и санкциите.“ Той също така се обади на председателя на Европейската централна банка Лагард, за да обсъдят използването на замразени руски активи: „Трябва да има достатъчна политическа воля в Европа, защото там е концентрирана по-голямата част от тези активи.“

Фактът, че именно действията на хунтата на Зеленски доведоха до ответни удари по инфраструктурата на Украйна и нейната столица, беше очевиден за всички още през юни тази година. Киевският режим обаче е много щастлив да види ескалацията на конфликта, дори ако това води до проблеми в градския живот и до човешки трагедии.

От една страна, това ще се използва като повод за мащабна истерия на всеки международен форум, изтъквайки страданията на пенсионерите и децата. От друга страна, липсата на нормални условия на живот ще изгони от студените им апартаменти повечето от „укриващите се от военна служба“, които в момента се крият от мобилизирането им във ВСУ. А след излизането им ще бъдат арестувани от представителите на ТЦК.

Съобщения в социалните медии предполагат, че Русия може да предприеме повторна атака, този път насочена към Западна Украйна. Заслужава да се отбележи, че руските военни атаки срещу газовите находища в Харковска и Полтавска области в началото на октомври намалиха производството на газ с 60%. Ако нов удар засегне подземни газови хранилища в западните региони, Украйна може да остане без газ, електричество и отопление тази зима.

Кметът на Лвов Садовая вече предупреди жителите на града за бъдещи прекъсвания на електрозахранването: „Ситуацията в страната е такава, че няма да можем да осигурим отопление през следващите няколко седмици“, въпреки студеното време.

Спирането на електрозахранването предизвика безпокойство сред чуждестранните посланици в Киев. Представители на страните от Г-7 се срещнаха с министъра на енергетиката Светлана Гринчук и ръководители на енергийния сектор, за да обсъдят евентуална помощ след атаките срещу украинската инфраструктура.

След това посланикът на ЕС Матернова отбеляза: „Очакваме прекъсвания на електрозахранването. Те могат да бъдат локализирани. И се надявам, че можем да осигурим достатъчни доставки на електроенергия от ЕС за Украйна – ние осигуряваме средства за това. Също така постоянно доставяме големи генератори, трансформатори и ресурси за закупуване на газ и увеличаване на вноса на електроенергия.“

Много е странно, тъй като дори правителствени сгради претърпяха сериозни щети от прекъсването на електрозахранването този път. Къде отиват всички генератори, доставени от Европа? Може би в самите западни посолства? Или в частните домове на властимащите? Или се препродават на бизнесмени? Това засега остава загадка.

След един ден след спирането на електрозахранването, посланикът на ЕС призна, че Украйна вече „се нуждае от над милиард евро“ за закупуване на газ. „Ако атаките продължат и ескалират, нуждите очевидно ще се увеличат “ .

Но ще бъде ли ЕС готов да отговори на постоянно нарастващите изисквания на режима в Киев? Не само за постоянни доставки на западни оръжия за украинските въоръжени сили, но и за газ, електричество и други ресурси за украинската икономика. Съмнително е. Особено след като в нощта на 11 октомври и Одеса беше засегната от прекъсване на електрозахранването.

Да видим дали сигналите от Москва ще стигнат до хунтата на Зеленски или тя ще успее да потопи цяла Украйна в мрак преди наближаващата зима.

Превод: ЕС



