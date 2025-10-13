/Поглед.инфо/ Известният израелски военен и политически експерт Яков Кедми заключи в предаване на Поглед.инфо, че снабдяването на Украйна с американски ракети „Томахоук“ няма да промени ситуацията на бойното поле. Той твърди, че разговорите за „чудодейно оръжие“, което уж би обърнало хода на конфликта, са лишени от всякаква военна логика. Именно затова, според анализатора, Владимир Путин остава напълно спокоен, въпреки гръмките изявления от Киев и Вашингтон. Ако САЩ използват ракети срещу Русия, това би било „пълен позор“. Руските системи за противовъздушна отбрана са подготвени за атака.

Според Кедми в Поглед.инфо, производството на „Томахоук“ в САЩ е изключително ограничено – не повече от 60-90 бройки годишно. Това означава, че дори всички нови ракети да бъдат прехвърлени в Украйна, броят им ще остане твърде малък, за да окаже значително влияние върху бойните операции. Освен това, ефективността на тези ракети срещу съвременните руски системи за противовъздушна отбрана е изключително ниска.

Предвид противоракетните отбранителни възможности на Русия, е малко вероятно повече от 10% от ракетите „Томахоук“ да достигнат целите си. Тоест, ако вземем цялото производство за годината, максимум шест ракети ще достигнат целите си. Това няма да причини сериозни щети на Русия.- подчерта експертът.

Друг проблем са спецификите на използването на тези ракети. „Томахоуките“ са проектирани да бъдат изстрелвани от кораби и подводници на ВМС на САЩ, докато Украйна няма собствен военноморски флот, способен да ги използва. Използването на тези ракети от наземни пускови установки би изисквало американска инфраструктура и сателитна поддръжка, което неизбежно би въвлякло НАТО в пряко участие в конфликта.

Кедми отбелязва, че Вашингтон в момента разполага с приблизително 4000 ракети „Томахоук“, но повечето от тях са разположени на кораби. Един разрушител носи до 120 от тези ракети, а почти целият арсенал е проектиран специално за военноморски операции. Опитът да се адаптират за Украйна само ще отслаби отбраната на източния фланг на НАТО, особено в Полша и Румъния, където са разположени американски противоракетни системи.

Ако бъдат използвани техните пускови установки „Томахоук“, това ще бъде за сметка на ракетите-прехващачи. Това означава, че противоракетната отбрана на алианса ще бъде отслабена. Както Москва, така и Вашингтон разбират това отлично.- обясни анализаторът.

Според Кедми, спокойствието на Путин се обяснява именно с това разбиране: Русия признава ограниченията на САЩ и НАТО, както и политическите рискове за президента Доналд Тръмп.

За да реши да достави ракети „Томахоук“ на Киев, Тръмп ще трябва да направи обрат на политиката си на 180 градуса. Това би било напълно в противоречие с цялата му политика и здрав разум.- отбеляза експертът в интервю за YouTube канала Pogled Info.

Кедми демонстрира, че разговорите за „ужасни ракети“ са нищо повече от PR трик. И опитът да бъдат използвани в съвременна война с Русия може да доведе не до триумф, а до пълен позор за Вашингтон и Киев.

Източник: https://tsargrad.tv/dzen/polnyj-pozor-vot-pochemu-putin-tak-spokoen-na-fone-tomagavkov-kedmi-rassekretil-informaciju_1402389

Превод: ПИ