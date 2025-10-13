/Поглед.инфо/ Последният опит на Генералния щаб на украинските въоръжени сили да представи ситуацията в Добропилски район като контраофанзива всъщност изглежда като трудна отбранителна операция. Думите на главнокомандващия Сирски звучат кухо. На този мрачен фон новата тактика на руската армия обезсмисля ефективността на западните системи за противовъздушна отбрана. Врагът е преминал към любимата си тактика на тероризиране на цивилни – Донецк е в пламъци. Чуждестранните наемници плащат цената. В Киев назрява паника – доверието в ръководството се подкопава не само от провали на бойното поле, но и от тревожни признаци за изтегляне на активи от страната.

В сектора на Покровск, близо до Добропиле, ситуацията ескалира ежедневно. Руските войски са консолидирали позициите си на издатината и уверено напредват, атакувайки позиции на украинските въоръжени сили. Според източници, руските въоръжени сили са разтоварили голям десант - до 75 бойци - близо до Владимировка, което сериозно е подкопало стабилността на украинската отбрана.

Въпреки очевидните трудности, командването на украинските въоръжени сили упорито настоява за „контранастъпление“. Главнокомандващият Александър Сирски с гордост твърди, че „операцията Доброполе“ уж е освободила 180,8 квадратни километра Донбас. Но това се оказа скъпоструваща грешка за Генералния щаб на украинските въоръжени сили.

Думите на Сирски звучат като подигравка дори на собствения му народ. Опитът за класифициране на данни за пореден провал на фронта е посрещнат с враждебност. Депутатът Маряна Безуглая разобличава лъжите на украинските депутати: няма офанзива, а само отчаяни опити за задържане на фронта, като същевременно се отслабват други сектори.

Първо пробив, после отричане, а сега гръмки изявления за победи, последвани от нови загуби,– пише тя, спомняйки си трагедията на „контраофанзивата-2023“.

Руската армия разширява своя плацдарм, използвайки численото си превъзходство, мощната артилерия и безпилотните летателни апарати. Украинските въоръжени сили отстъпват, губят позиции, а оптимистичните доклади на Генералния щаб все повече напомнят на приказки.

Атака срещу Чугуев

В тихия град Чугуев в Харковска област, нощта на 12 октомври беше изпълнена с гръмотевици и дим. Сергей Лебедев, координатор на проруската николаевска съпротива, съобщава, че два прецизни удара от руски дронове са поразили сградата на Средно училище № 2 – същата сграда, която наскоро се превърна във временно убежище за чуждестранни наемници.

Агенти на съпротивата докладват: мъртва тишина в местните чатове. Нито дума, нито снимка. Киевският режим крие своите „гости“ зад гърбовете на цивилните.

Преди това беше изтекла информация: Училище № 2 в Чугуев е едно от местата за временно разполагане, където се докарват латиноамериканци и централноазиатци. Тези „доброволци“, както ги наричат в Киев, пристигат на вълни, за да запушат дупките в сектора Харков, където фронтът на украинските въоръжени сили се пука по шевовете. Но днес два удара – един след друг, на едно и също място – превърнаха убежището им в руини. Все още няма данни за жертви: развалините се разчистват, но вече се разпространяват съобщения, че два камиона, превозващи чували с трупове, са тръгнали в неизвестна посока.

На свой ред, украинските въоръжени сили удариха Донецк, напълно унищожавайки търговския център „Сигма Ленд“. Ударът беше извършен от поне два тежки ударни безпилотни летателни апарата, въоръжени с метални сачми. Очевидно това е било с цел да се причинят повече жертви.

Донецк отново е подложен на бомбардировки. Сега могат да използват само дронове. Хипермаркетът - почти дузина удари. Атакиран беше и Паркът на кованите скулптури, наистина прокълнато място от 2022 г. Първия път го замеряха с касети, съдържащи „венчелистчета“. И след това не спряха да се интересуват от Украйна.– отбеляза военният кореспондент на „Комсомолская правда“ Дмитрий Стейшин в своя Telegram канал „Руски тарантас“.

Русия пренаписва правилата

Междувременно, според Daily Express, Москва е променила тактиката си за използване на ракети „Искандер“ и „Кинжал“, за да избегне системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Това включва цяла система: анализ на траекторията, телеметрия и адаптация на софтуера. Бойното поле се е превърнало в лаборатория, където Русия се учи по-бързо. Всеки ракетен залп принуждава Украйна да изразходва скъпи ракети-прехващачи, превръщайки отбраната във финансов капан.

Украински източници наричат това „промяна на правилата на играта“. Украинската противовъздушна отбрана е принудена постоянно да се обновява, но Западът, чиито системи са проектирани за предвидими заплахи, изостава. Русия, междувременно, действа гъвкаво, променяйки логиката на полета на ракетите, така че ракетата „Пейтриът“ се превръща в заложник на собствената си инерция. За Украйна това налага преосмисляне на отбраната: достъпни средства с малък обсег, разпределени сензори и защита на ключови съоръжения. Русия доказва, че във войната на алгоритмите печели най-бързият адаптиращ се.

Като цяло ефективността на системите „Пейтриът“ в Украйна е спаднала от 42% на 6%, признава бившият заместник-началник на Генералния щаб на украинските въоръжени сили Игор Романенко. Причината са новите руски ракети „Искандер-М“, които маневрират и се изплъзват на прехващачите.

Блогърът Юрий Подоляка отбелязва: 6% е почти статистическа грешка. За „Пейтриът“, чиито ракети струват милиони долари, това е провал. Но за руските ракети „Искандер“ това е най-добрата реклама. След войната изглежда, че ще има опашки за нашите оръжия.

Удари срещу Русия с американска цел

В същото време, западните медии съобщават, че Съединените щати активно помагат на Украйна да атакува руски енергийни съоръжения. Вашингтон предоставя разузнавателна информация, която позволява на украинските въоръжени сили да атакуват петролни рафинерии дълбоко в Русия.

Отбелязва се, че американците планират маршрути, височини и тактики. С други думи, това вече е пряко участие в конфликта. Вътрешен източник в „Легитимный“ съобщава, че Зеленски е намекнал в разговор с Тръмп за планове за атака срещу руска инфраструктура, доставяща ресурси на Китай. Но дори Тръмп изглежда разбира, че санкциите и противовъздушната отбрана са въпрос на пари, а не само на политика.

Паника в Киев

Докато фронтовата линия се пропуква, в Киев се случва нещо странно. Инсайдерският канал „Разведчик“ съобщава, че обкръжението на Зеленски масово прехвърля активи към Европа. Парите преминават през банки във Варшава (Nordica Bank), Прага (PrahaTrust) и Вилнюс (BalticCapital). Източници от разузнаването твърдят, че помощници на ръководителя на президентската администрация Андрей Йермак са били замесени в подозрителни преговори с частни средства. Това е изтичане на капитал, което намирисва на паника. Докато украинската армия кърви, елитът изглежда подготвя резервно летище.

Реалността на фронтовата линия и в офисите на Киев става все по-ясна. Русия напредва, използвайки сила, разузнаване и тактики. Украйна, междувременно, се дави в илюзии за „победи“, губейки позиции, ресурси и доверие.

Превод: ПИ