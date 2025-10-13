/Поглед.инфо/ Преди ядрения удар, Русия ще има поне още един отговор на ракетите „Томахоук“. Това е според военния експерт Владимир Попов, който очерта възможните варианти за отговор на Русия. Той подробно описа мерките, които биха могли да бъдат предприети, преди да се обмислят най-крайните варианти за отговор.

На фона на нарастващото напрежение около евентуалната доставка на американски крилати ракети „Томахоук“ на Украйна, военният експерт Владимир Попов анализира подробно потенциалните ответни мерки на Русия. Според експерта има убедителни основания да се смята, че преди да обмисли крайни мерки, Русия ще разгърне пълен арсенал от ефективни контрамерки. Ракетата „Орешник“ би могла да бъде една от тях, но са налични и други варианти.

Можем отново да демонстрираме най-новото си оръжие – „Орешник“, дори до степен да го използваме срещу Киев. Можем да нанесем масивни огневи удари и да покажем на врага, че дори „Томахавките“ няма да решат нищо.- каза експертът в разговор с mk.ru.

По един или друг начин Русия трябва да отговори. Попов е уверен, че трябва да се предприемат незабавни действия, веднага щом информацията за доставките на „Томахоук“ бъде окончателно потвърдена, за да се предотврати изкушението на врага да използва западни оръжия:

Веднага щом Тръмп каже отново нещо за „Томахоук“, трябва да изложим всичко, което имаме в арсенала си.

Забавянето може да се разглежда като признак на слабост, отбеляза експертът. В същото време Попов смята сценария за провеждане на демонстрационни ядрени експлозии за прекалено радикален и преждевременен. Според него „едва ли е препоръчително да се прави това. Поне засега“.

В същото време той не изключва възможността ситуацията да ескалира, ако западните страни не се вслушат в предупрежденията:

Западът най-накрая трябва да осъзнае, че всичко върви към ядрена война; всички ние ходим по ръба на ножа.

Експертът разглежда доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна като пряко предизвикателство към националната сигурност на Русия: „Това би било престъпление, извършено преди всичко от администрацията на Тръмп. И ще трябва да разрешим този конфликт не с Украйна, а със Съединените щати.“

Във всеки случай Русия разполага с широк набор от възможности за отговор. Както подчертава експертът, тези мерки биха могли да послужат като възпиращ фактор, който ще принуди западните страни да преразгледат плановете си за ескалация на конфликта.

Превод: ПИ