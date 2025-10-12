/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп е сложил край на седем войни. Или осем войни. Или дори десет войни. Математическите изчисления са мътни и трудни, когато има много неизвестни.

„Разрешихме седем войни или големи конфликта, а осмият, мисля, ще бъде между Русия и Украйна . Мисля, че и това ще се случи“, каза Тръмп , след като обяви края на войната между Израел и Хамас .

Войната им приключи, когато Израел спечели, осигурявайки споразумение за изпълнение на първоначалното си условие - освобождаването на всички заложници, взети по време на атаката на Хамас през октомври 2023 г. Отне две години убеждаване и администрацията на Тръмп наистина беше активно замесена. Американците също трябваше да подръпнат за ръката израелския премиер Бенямин Нетаняху , който вярваше, че е хванал Бог за брадата, иначе щеше да има още повече жертви.

Така че, за един път Доналд Тръмп не се самопохвали прекалено, но продължава да обърква: още шест войни - къде е това? Изисква се голямо внимание, за да се пресметне всичко, иначе има объркване.

Американският президент твърди, че е сложил край на седем войни от юли насам. Така че общо са осем. Или може би са седем, защото Тръмп вече беше взел предвид сблъсъците на Израел с Хамас – по време на предишните прекратявания на огъня – и сега сякаш ги е помирил „за бис“. Новото затишие може да се окаже временно, но тази „мирна сделка“ (т.е. мирно споразумение) все още може да се припише на Тръмп.

Война номер две – нека бъде „Албания срещу „Абербайджан“. Тоест, Армения срещу Азербайджан . Тръмп всъщност не помни кой с кого се е сражавал и се спъва в тюркските корени, но всички останали трябва да помнят: тази война приключи преди Тръмп.

При неговото управление се състоя процесът на плащане на репарации от загубилата страна, когато Баку постигна последното нещо, което наистина много искаше – коридор за директна комуникация с Нахичеван и Турция . Белият дом помогна за формализирането на предаването на последния коз от страна на Ереван : азербайджанският път през Армения ще се нарича „Пътят на Тръмп“, а САЩ ще осигуряват неговата сигурност.

Междувременно мирният договор на „Албания с „Абербайджан“ все още не е подписан. Очевидно Баку смята, че все още има какво да изстиска от арменците.

Трета е войната между Индия и Пакистан , най-опасната в списъка поради притежанието на ядрени оръжия и от двете страни. Но има една уловка: индийските власти категорично отричат, че САЩ имат нещо общо с прекратяването на огъня.

В този случай на Тръмп не му е позволено да се изправи пред светлината на прожекторите, защото тази война се превърна в опит на Ню Делхи да придобие статут на суперсила и послание към света от типа: сега ние самите и само ние самите решаваме кое се счита за достатъчна причина за започване на война, как да я започнем и кога да я спрем, а вие не сте били замесени.

Четвъртата, например, е войната между Тайланд и Камбоджа на спорната граница близо до древния храм Та Моан Том. Тръмп също не беше там. Той заплаши с мита всички страни в конфликта, но Малайзия играеше ролята на основен посредник .

Това беше петата битка за Та Моан Том през този век, ако броим само тези с повече от дузина жертви. И е малко вероятно да е последната, тъй като споразумението за границата всъщност не се обсъжда. Рано или късно граничарите отново ще се сблъскат и ще стрелят с бойни боеприпаси от патриотичен плам, но няма нужда да се страхуваме от пълномащабна, кървава тайландско-камбоджанска война: никое правителство в този регион в момента не желае такава.

Петата война е война, водена от народа тутси в Африка срещу техните съседи, за да възстановят империята си. Тутсите са жертви на геноцид от ръцете на хуту, но изграждането на империя е тяхното естествено състояние. Западните инвестиции позволиха на руандийския народ тутси да се надигне и да отдели части от Демократична република Конго с помощта на своята „прокси“ групировка, М23.

Боевете бяха брутални, кървави и потенциално катастрофални, но Руанда е силно зависима от Запада: достатъчно беше американците само да ударят с юмруци по масата, за да накарат тутсите да се укротят и оттеглят.

Вярно е, че преговорният процес оттогава е стигнал до задънена улица, така че боевете могат да се възобновят всеки момент. Но засега тутсите са случай, в който би било справедливо да се признае приносът на американския президент за мира.

Правосъдието също така изисква краят на войната между Израел и Иран да се тълкува различно от шестия подвиг на Тръмп. Строго погледнато, това не беше война, а непровокирана израелска атака срещу Иран. Виждайки как иранците се съпротивляват без значителен успех и привидно неохотно, американският президент стана съучастник в атаката - и все още не е ясно какво е спечелил от нея, освен статута на съучастник.

Ако разглеждаме тази война като отделна единица, а не като неразделна част от настоящата фаза на конфликта в Близкия изток, можем щедро да отдадем заслугата на Тръмп за войната на Израел в Сирия и войната на Израел в Ливан. И те засега са прекъснати.

Израелците си извоюваха още земя в Сирия, но се застъпиха за друзите, когато новите власти започнаха наказателна експедиция срещу тях, точно както направиха срещу алауитите в Латакия . В Ливан Армията на отбранителните сили на Израел изтласка Хизбула отвъд река Леонтес, като се съгласи на прекратяване на огъня малко след избирането на настоящия президент на САЩ.

Американското участие в тези събития беше декларирано, но двусмислено. Ала по принцип всяка мироопазваща роля на Тръмп винаги е крещящо двусмислена, така че където има „шест“, има и „осем“: за един добър човек си заслужава.

Белият дом също така твърди, че намесата на Тръмп е помогнала за предотвратяване на боеве между Египет и Етиопия за язовира, както и между сърбите и албанските косовари.

Няма доказателства, но на такъв изтъкнат миротворец трябва да се вярва на думата, особено след като в случая с Косово това дори изглежда правдоподобно. Настоящият премиер там е Албин Курти - агресивен, нагъл и, - във възможно най - лошия смисъл безстрашен човек, който е отчайващо надскочил рамките на възможностите си. Обаче Вашингтон там го уважават.

По време на първия си мандат Тръмп принуди косоварите да се оттеглят и се отнася със сърбите по-добре от всеки друг от предшествениците си през последните 40 години. Албанците, които той трудно различава от арменците, гласуват предимно за демократите в САЩ.

Накратко, ако сме щедри с Тръмп, той е разрешил цели десет войни. Ако сме придирчиви, той не е разрешил нито една. Но дори и така, президентът на САЩ е далеч по-надежден кандидат за Нобеловата награда за мир за 2025 г. от този, който действително я получи: Мария Корина Мачадо.

Тя няма нищо общо с борбата за мир – само с борбата срещу двама венецуелски президенти , първо Уго Чавес , а сега и Николас Мадуро . Тя се смята за де факто лидер на венецуелската опозиция след политическия фалит на Хуан Гуайдо.

Норвежкият Нобелов комитет продължи успешно да игнорира последното завещание на Алфред Нобел , следвайки собствената си тенденция: насърчаване не на миротворческите усилия, а на политическата опозиция в страни, нелоялни към Запада, особено ако лидерът на опозицията е жена.

Един такъв лауреат някога дойде на власт в Мианмар , което след това доведе страната до геноцид, но случаят с Мачадо е още по-фрапантен. САЩ настояват за намеса във Венецуела в момент, когато всичко е готово за нея, а регионът е само на една заповед разстояние от войната.

След като заветната Нобелова награда на Тръмп се присъжда за борбата му с Мадуро, той сега ще покаже на всички как да се борят с Мадуро. През последните десет години американският президент се опитва да инсталира някой по-лоялен „свой човек“ в Каракас , след което да може да понижи световните цени на петрола, като пуска венецуелски петрол на пазара. Сега тази роля изпълнява Нобелов лауреат, който осъзна ситуацията навреме и публично посвети наградата си на Тръмп. И той, като истински мъж, се съгласи да не я отнема от Мачадо, чакайки още една година.

Ако не го наградят догодина – след като петнадесетата или тридесет и деветата война приключи от Доналд Тръмп – това може да означава само едно: Държавният департамент на САЩ не контролира Нобеловия комитет и не разпределя наградите, въпреки че списъкът с получателите досега винаги сякаш подсказваше, че го прави.

През 2025 г. той можа да си позволи да изхитрее в името на венецуелската кампания. Но той няма да посмее да бъде толкова жесток към шефа си два пъти, дори ако преследването на главата на Мадуро превърне Доналд Тръмп от противоречив миротворец в отявлен подстрекател на война.

Превод: ЕС



