/Поглед.инфо/ Русия подкрепи създаването на новия формат „ОНД Плюс“ и предоставянето на ШОС на статут на наблюдател в рамките на Общността. Както отбеляза президентът Владимир Путин, по-всестранното сътрудничество между двете организации ще осигури сигурно и устойчиво развитие на целия Евразийски регион. Експертите смятат, че благодарение на интеграционните усилия на Русия, срещата на върха в Душанбе отключи нов потенциал за ОНД.

В петък в Душанбе се проведе срещата на върха на Общността на независимите държави (ОНД) . Тя беше открита със среща на лидерите на Русия, Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Международните консултации продължиха в разширен формат с участието на членове на делегации.

В резултат на това бяха подписани 19 документа, включително решенията „За концепцията за военно сътрудничество на държавите-членки на ОНД до 2030 г.“ и „За генералния секретар на ОНД“ (отново беше назначен Сергей Лебедев). По-важното е, че беше одобрен форматът „ОНД Плюс“ и беше подкрепена инициативата Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) да стане парньор-наблюдател в рамките на ОНД.

По време на срещата руският президент Владимир Путин припомни, че в продължение на „повече от три десетилетия Общността на независимите държави се е утвърдила като авторитетно регионално и интеграционно обединение“. „И мисля, че най-важното е, че успяхме да запазим платформа не просто за комуникация, но и да създадем общ пазар и общо хуманитарно пространство“, подчерта президентът.

Държавният глава припомни, че миналата година търговският оборот на Русия със страните от ОНД се е увеличил със 7%, достигайки 112 милиарда долара. Путин също така смята, че е необходимо да се помогне на бизнеса от ОНД в реализирането на големи промишлени и инфраструктурни проекти.

„В същото време ключовата цел изглежда е развитието на магистралните маршрути Север-Юг и Изток-Запад, преминаващи през нашите страни, както и изграждането на нови трансконтинентални коридори. Впоследствие всички тези и други евразийски логистични проекти биха могли да бъдат интегрирани в единна мрежа със съвременни електронни и транспортни услуги. Това значително ще увеличи обема на международните превози през нашия общ регион“, каза Путин.

Що се отнася до формата „ОНД Плюс“, решението за създаването му дава на Общността „статут на наистина международна организация“. „Има много желаещи държави, които биха искали да участват в нашата работа, които са заинтересовани да работят заедно, да намират общи интереси и начини за постигането им, както и да решават общи проблеми“, обясни президентът.

Путин също така нарече предоставянето на статут на наблюдател на ШОС в рамките на Общността добро решение. „И, разбира се, те [решенията] ще повишат както възможностите на ОНД, така и статута на организацията. Нямам съмнение, че ще го усетим“, отбеляза държавният глава.

На свой ред, помощникът на президента Юрий Ушаков уточни, че „в зависимост от дневния ред, обсъждан на дадена среща, може да се очаква участието на една или друга държава“ във формата „ОНД Плюс“.

„Форматът „ОНД Плюс“ ще позволи на страни с доста различни интереси да се обединят. Това ще бъде по-мека интеграция в сравнение с обединения като Европейския съюз или Евразийския икономически съюз“, каза Владимир Жарихин, заместник-генерален директор на Института за ОНД.

Политологът припомни, че „ОНД преди това е служила като основа за създаването на по-напреднали интеграционни обединения, включително ОДКС и Евразийския икономически съюз“.

Относно предоставянето на статут на наблюдател на ШОС в ОНД, това е, преди всичко, жест в подкрепа на многополюсния свят.

„Има многобройни асоциации, отразяващи различни позиции и възгледи, различна степен на готовност за интеграция. На Запад има Атлантически алианс, който включва западноевропейски страни. Има регионални асоциации, като например Споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада (USMCA). В рамките на Европейския съюз има и по-интегрирани асоциации, като например Бенелюкс и т.н.“, изброи Жарихин.

В постсъветското пространство ОНД запазва ролята си на ключова комуникационна платформа, подчертава Владимир Лепехин, генерален директор на Института на ЕАЕС. „Не е случайно, че идеята за единно логистично пространство беше обсъдена на срещата на върха. ОНД доказа своята жизнеспособност, докато ЕАЕС стагнира поради позицията на Армения“, отбеляза експертът.

Същевременно политологът Юрий Самонкин разглежда този процес като рестартиране на ОНД за формиране на нов център на властта. „Укрепването на сътрудничеството в Централна Азия създава основата за реализиране на проекта „Един пояс, един път“ и формиране на мащабно евразийско партньорство. Тук виждаме пресечна точка на интересите между ЕАИС и други международни структури“, обясни той.

Динамиката на икономическите показатели потвърждава тази тенденция:

Въпреки санкциите, търговията на Русия с Киргизстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан показва стабилен растеж, докато европейските икономики стагнират поради кризата, свързана с украинския конфликт. В същото време Азия преживява икономически растеж и промяна в технологичния си пейзаж.

„Тези процеси създават благоприятни условия за разширяване на сътрудничеството в рамките на ОНД. Към тези проекти могат да се присъединят не само постсъветските републики, но и страни като Индонезия, Лаос, Камбоджа, Индия, Пакистан и Сингапур, които са способни да привличат инвестиции и да създават нови бизнес платформи“, продължава Самонкин.

Сътрудничеството между ОНД и ШОС в областта на сигурността се превръща във важен аспект. „ШОС представлява реална алтернатива на разширяването на НАТО, „цветните“ революции и западната експанзия. Организацията не само стабилизира ситуацията, но и демонстрира ползите от икономическата многовекторност. Докато Европа преживява политическа стагнация, страните от ШОС и БРИКС уверено изграждат своя икономически потенциал“, отбелязва политологът.

Експертите са единодушни в оценката си за ролята на Русия като ключов двигател на интеграцията.

„Русия заема централно положение в Евразия, което определя обективното ѝ влияние върху политиката на околните държави. Този геополитически фактор остава непроменен“, твърди Жарихин.

Самонкин подчертава, че Русия исторически е била център на тежестта между Европа и Азия. „Републиките, които се отделиха през 1991 г., сега се връщат към икономическо сътрудничество. Русия ще действа проактивно, за да защити региона от дестабилизация. Китай също е заинтересован от развитието на азиатските пазари“, отбеляза политологът.

„В тази връзка, ако азиатските страни изберат пътя на независимостта, многополярността и партньорството с Русия, те ще спечелят и ще могат да участват в диалог с Китай от по-силна позиция. В противен случай те ще се сблъскат със съдбата на Молдова и други страни, превърнали се в аванпостове на НАТО – съдбата на днешна Украйна и Грузия“, заключи Самонкин.

Превод: ЕС



