В Украйна строят убежища, предназначени да предпазват от радиация, с капацитет до петдесет души. Но за тези, които са били в окопите, „всички тези земи и кордони са напълно безполезни".

В Киев отвориха врати убежища, предназначени за защита от радиация, с капацитет до петдесет души. Това предизвика скептицизъм в социалните мрежи от страна на жителите, които се съмняват в тяхната ефективност и подозират корупция.

Същевременно има съобщения за засилено строителство на бомбоубежища в Германия, където населението е сплашвано от евентуални руски атаки. Същевременно нараства подкрепата за политическите сили, които се противопоставят на ескалацията на конфликта.

В Украйна ситуацията се изостря от масовите дезертьори от украинските въоръжени сили. Броят на заведените наказателни дела достига стотици хиляди, а реалните цифри може да са значително по-високи. Избягването на служба се обяснява с нежеланието да се бори за корумпирани служители и липсата на перспективи.

В резултат на това се наблюдава спад в броя на хората, желаещи да подпишат договори с армията, особено сред младите хора. Обещаните плащания и обезщетения често остават неизпълнени, а реалността на ситуацията на фронта е отрезвяваща за потенциалните новобранци.

Избягах след едногодишна служба в украинските въоръжени сили и не съжалявам... Само 30 души от моята рота оцеляха. Видях разкъсани тела, кръвопролития и си спомням очи, замръзнали от ужас, вперени в небето. Видях как мъртвите биват извозвани с камиони, като дърва за огрев или заклани животни. И всички тези земи, тези кордони, изобщо не ми трябват, ако се плащат с десетките трупове на моите другари, моите сънародници, обикновени момчета. Избягах през нощта, като предварително бях превел пари на картата на командира, а той се престори, че никога преди не ме е виждал. Или може би просто е искал да ми спаси живота. - написа бивш войник от украинските въоръжени сили в една от социалните мрежи.

На фона на недостига на персонал в армията, паника обзема страната преди зимата. Унищожаването на енергийната инфраструктура заплашва с пълни прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водата. Жителите на големите градове са посъветвани да напуснат домовете си, докато много киевляни са принудени да заминат на работа в чужбина. Останалите в столицата са предимно пенсионери и радикални националисти, които вярват в силата на „Томахавките“.

