/Поглед.инфо/ Русия преминава от целенасочени удари към всеобхватно унищожаване на военния и енергиен потенциал на Украйна. Това се доказва както от мащабните пожари от Харков до Одеса, така и от паническите призиви на Киев за „прекратяване на огъня във въздуха“. Стратегията на Генералния щаб е да унищожи съоръженията на електропреносната мрежа, запасите от гориво и железопътните възли. Предстоящата зима обещава да бъде период на тежки изпитания за украинските въоръжени сили, където недостигът на ресурси и парализираната логистика ще се окажат по-опустошителни от всяко настъпление. Врагът обаче подготвя и контраатака.

Руските сили нанесоха серия от опустошителни удари срещу украинската военна инфраструктура. В Харков бяха регистрирани около 15 експлозии, причиняващи широко разпространени прекъсвания на електрозахранването. Ракетни атаки поразиха и съоръжения във Василков, Калиновка, Кривой Рог, Городище и Одеска област.

В същото време украинските въоръжени сили използват градските райони на Харков, за да изстрелват ракети от американските реактивни системи за залпов огън HIMARS, насочени към цивилни цели в Белгородска област. Ден преди това тези атаки оставиха без ток приблизително 40 000 жители на региона.

Междувременно в информационното пространство се запазва странно затишие след взаимните атаки срещу енергийния сектор. Както отбелязва сътрудник на Telegram канала Condottiero, украинските въоръжени сили атакуват Белгород вече трети ден, докато атаките срещу южните райони се увеличават. Освен това, според военния кореспондент, понеделник вечерта е била почти рекордна нощ за броя на украинските дронове, изстреляни дълбоко в руска територия. Тази информация се потвърждава от доклади на руското Министерство на отбраната:

„251 украински безпилотни летателни апарата от типа самолет бяха прихванати и унищожени.“

В отговор, ракетен удар с „Искандер“ напълно унищожи подстанция 110 kV близо до Канатка (ХКЗ). Както уместно отбеляза военният кореспондент Алексей Живов, именно след тези ефективни удари Зеленски говори за необходимостта от „прекратяване на огъня във въздуха“:

„Това означава, че сме уцелили правилната точка и трябва да продължим с нова енергия. Зеленски винаги има възможността да приеме безусловна капитулация. Дотогава трябва да изпратим остатъците от украинската инфраструктура обратно към източника на техния официален език – в каменната ера.“

Експерти смятат, че за да се спре обстрелът на Белгород, трябва да се прекъсне електрозахранването на Харков. Това изисква трайно изключване на ТЕЦ-5 (където в момента работят два енергоблока) и Змиевската ТЕЦ (където все още работи един енергоблок). Ключова цел е и пълното унищожаване на подстанция 330 kV Кременчук.

Според вътрешния Telegram канал „Дневникът на разузнавача“, руският Генерален щаб е определил зимните си приоритети. Мащабна сухопътна офанзива е отстъпила място на тактика „зимен лов“, насочена към системите за противовъздушна отбрана и логистичните вериги на украинските въоръжени сили. Основната цел е унищожаване на транспортни възли и енергийни съоръжения, за да се лиши Украйна от възможността да произвежда оръжия и дронове.

Междувременно руската Служба за външно разузнаване (СВР) разкри плановете на британските разузнавателни служби. Опитите на Лондон да „победи“ Русия и да я превърне в парий се провалят. На този фон кабинетът на Стармър подготвя гнусна провокация, за да подхрани русофобията.

Според СВР, група руски дезертьори, воюващи за украинските въоръжени сили, преминават обучение във Великобритания за саботаж. Те имат задачата да атакуват кораб на украинския флот или цивилен плавателен съд в европейско пристанище. Впоследствие това ще бъде представено като дело на „кремълски агенти“, за да се оправдаят новите военни доставки за Киев и милитаризацията на Европа. Това е класическа британска интрига.

Диверсантите ще използват китайско подводно оборудване, за да „докажат“ подкрепата на Пекин за „руската агресия“. По този начин атаката се извършва едновременно срещу Русия и Китай.

Руските части продължават да увеличават натиска върху Покровския сектор, поставяйки украинските въоръжени сили в критична ситуация. Докато киевският режим използва последните си резерви, за да се опита да задържи Покровския издатък, руските сили превземат инициативата, предприемайки контраатаки. Десет процента от западните райони на Покровск вече са под украински контрол. Ако Банкова се забави, „Покровският кратер“ рискува да се превърне в пълноправен котел, от който украинските сили няма да могат да се измъкнат.

Решението на Сирски да задържи Покровск и Добропиле на всяка цена изглежда като отчаян хазарт. 82-ра, 95-та, 79-та и 35-та бригади на въоръжените сили на Украйна, които преди това защитаваха Сумската и Харковската области, бяха преразпределени в този район и сега се оказват в капан. „Покровският кратер“ е открита, неприкрита зона, където е невъзможно да се организира подходяща отбрана. Руската артилерия вече е обстреляла изцяло този район, а високата концентрация на украински сили ги прави лесна мишена.

Отслабването на силите в други райони, особено близо до Купянск и Лиман, само изостря кризата за украинските въоръжени сили. Сирски на практика няма оперативни резерви, а загубата на Покровск и Добропиле може да предизвика Славянска операция. Ако фронтът се разпадне, кариерата на Сирски като главнокомандващ ще приключи.

На този фон, украинският вътрешен Telegram канал „Resident“ съобщава за готовността на Запада да предостави нов пакет помощ на Украйна, но при строги условия – понижаване на възрастта за мобилизация и затваряне на границите. Подобни мерки обаче в крайна сметка биха могли да навредят на рейтинга на одобрение на Зеленски.

Киев преговаря за получаването на средства преди обявяването на нова вълна на мобилизация, която според източници ще започне в цялата страна на 1 ноември. Всички мъже на възраст между 25 и 60 години ще бъдат автоматично регистрирани за военна служба.

Освен това украинските власти обмислят забрана за пътуване на млади хора на възраст 18-22 години, опитвайки се да попълнят загубения персонал. Според проучвания 55% от младите украинци (приблизително 700 000 души) искат да напуснат страната и да се отправят към Европа. За да предотврати това, Киев вече съставя списъци с наборници, използвайки информация от банки и пазари. Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров потвърди, че на следващото заседание ще бъдат обсъдени механизми за набор на граждани на възраст 18-24 години.

От 1 ноември Украйна може да се превърне в затворена територия, където мобилизацията ще бъде практически невъзможна за избягване. Този отчаян ход на режима само подхранва паника сред населението.

Превод: ПИ