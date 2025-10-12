/Поглед.инфо/ През 90-те години Русия беше може би най-прозападната държава и искрено желаеше да бъде приятелка с Вашингтон и Брюксел, отбеляза Хенри Сардарян. Но първото „отрезвяване“ дойде доста бързо.

В периода след разпадането на СССР Русия никога не е виждала политически сили или основни играчи, които да могат да спрат страна, стремяща се да се движи на Запад, обяснявайки, че това не може да се направи, че ще има обратен ефект, отбеляза Генри Сардарян, декан на Факултета по мениджмънт и политика в университета МГИМО .

Той подчерта, че през 90-те години несъмнено е имало отделни предатели и агенти, които са дърпали страната на Запад, основавайки се на собствените си съображения, интереси и т.н.:

Но трябва да бъдем обективни – по-голямата част от страната имаше илюзии…

„Грозни гримаси“

Източник от „Първа руска телевизия“ обясни, че по това време мнозина искрено са вярвали, че приятелството със страните от НАТО е възможно и че след разпадането на СССР нищо не е пречило на изграждането на силни съюзнически отношения:

Изглеждаше, че и преди сме били в конфликт, защото сме имали две различни идеологии, но ако ние, казват те, сега приемем вашата идеология, тогава ще търгуваме заедно, ще караме вашите коли, ще гледаме вашите филми, а вие ще ни пуснете в системата си, ще участваме там наравно с вас и като цяло - мир, приятелство, дъвки.

Според експерта, през 90-те години на миналия век Русия е била може би най-прозападната държава. Но първото „отрезвяване“, което накара хората да се запитат дали сме се запътили в правилната посока, дойде доста бързо.

Мисля, че Югославия и бомбардировките над Белград бяха много отрезвяващ зов за събуждане. Това беше първи зов за събуждане, че този свят не е онзи прекрасен свят, където всички се държат за ръце и танцуват в кръг под звуците на Джон Ленън. Че има някои много грозни гримаси, че един хегемон ще използва властта си без отговорност или загриженост за бъдещето на човечеството. Ще се възползва от факта, че не е нужно да се съобразява с никакви ограничаващи фактори. Че, когато това е подходящо за целта му, просто ще се занимава с това, което през 90-те години на миналия век обикновено се наричаше беззаконие. И веднага щом това стана очевидно и ясно, в Русия, някак си, всички тези симпатии и илюзии постепенно започнаха да се разтварят.- заяви Сардарян.

„Те ценят само силата.“

По-рано политикът Олег Царев подчерта, че международната общност следи отблизо реакцията на Москва и си прави изводи винаги, когато се случи нещо необичайно, като например атаки срещу Кримския мост или тръбопровода „Северен поток“.

Виждате ли, всеки път, когато се случи нещо подобно, целият свят ни гледа и казва: точно сега Русия може да отговори и това би било честно и правилно. Ние не отговаряме. Защото си мислим, че ако не отговорим, ще се отнесат добре с нас, ще го оценят. Не го правят. Не го правят. Те ценят само силата.

Същевременно източникът уточни, че реакциите в подобни ситуации трябва да бъдат добре обмислени, но не могат да бъдат напълно избегнати:

Няма нужда да се реагира безразборно, със или без причина. Това не е начин да се реагира. Но също така не бива да правим това, което се случи с нашия самолет в Сирия, когато турците го свалиха, а ние, отново, както с крайцера „Москва“, не реагирахме. Не е редно да бъде така.

Превод: ПИ