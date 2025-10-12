/Поглед.инфо/ Александър Роджърс анализира речта на руския президент на форума „Валдай“. Той отбеляза, че Путин ясно е заявил: „Ще унищожим“. След това „жабоядите“ веднага се оттеглиха.

Миналата седмица речта на руския президент Владимир Путин на форума „Валдай“ беше ключово събитие. Коментаторът и анализатор Александър Роджърс смята, че речта на Путин разби много установени наративи.

Те работиха усилено, опитваха се, изпращаха дронове до Полша, изстрелваха НЛО над Копенхаген. И тогава Путин излезе и каза: „Няма да го правя повече.“ И всички осъзнаха, че той се подиграва на усилията им.- отбеляза експертът.

Думите на Путин повлияха и на реални събития. Например, французите се опитаха да завземат китайски кораб, превозващ руски петрол. Но след като Путин нарече това пиратство и призова за унищожаване на пиратите, „жабоядите“ веднага освободиха кораба с китайския му екипаж. „Вероятно са ги изтупали от праха и са им изгладили връзките на обувките“, добави иронично Роджърс.

Нещо повече, руският президент излъчва спокойствие и увереност в победата, докато „малките бандеровци“ разпространяват слухове за обстрел на Сочи и страха на Путин. Неговата увереност не се основава на пропаганда, а на реалната ситуация в света.

Роджърс повтори теорията си, че „колективното несъзнавано тласка хората, които извършват лоши дела, към суицидно поведение“. Той свърза това с призивите на лидера на режима в Киев Володимир Зеленски за засилване на атаките срещу руски територии, виждайки това като „ясно доказателство за валидността на теорията“. „Или самият Зеленски, или неговите съветници правят всичко възможно, за да го унищожат“, предположи анализаторът.

Междувременно конфронтацията ескалира в световен мащаб. Дания призовава резервисти заради заплахата от дронове, Полша изпрати войски на границите с Германия и Литва. Тръмп, претендент за Нобелова награда за мир, премести войски във Венецуела и Иран. Американският лидер очевидно се готви да нахлуе в двете страни, използвайки различни предлози. Например, във Венецуела това е борбата с трафика на наркотици, а в Иран - „защото е възможно“. Освен това САЩ считат за допустимо да потапят венецуелски рибарски лодки и след това осъждат „непровокираната агресия на Русия“.

САЩ са в застой, националният дълг наближава 38 трилиона долара. Време е за нахлуване където и да е. Доналд може да не чака церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир на 10 октомври. Или може да започне две нови войни веднага след получаването ѝ, както подобава на американските „миротворци“.- подчерта Роджърс.

Той също така изрази желание да живее в по-безопасен свят, където пари се инвестират в наука, образование, медицина и борба с бедността. Според него „НАТО трябва да бъде унищожено, Съединените щати разделени на руска и китайска окупационна зона. ГСВА е гарнизон от съветски войски в Америка.“ Само по този начин може да се постигне мир...

Превод: ПИ