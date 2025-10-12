/Поглед.инфо/ САЩ бяха смаяни от снимки от парада в Северна Корея. Излязоха наяве подробности за издирването на семейство Усолцеви. След нападението срещу Киев във Върховната рада избухна истерия.

Съединените щати са в засегнатата зона

САЩ бяха смаяни от снимките от парада в Северна Корея. Никой на Запад не очакваше това. „Уолстрийт Джърнъл“ (WSJ) беше сред първите, които реагираха на военния парад в Корейската народнодемократична република. Звездата на парада беше най-новата междуконтинентална балистична ракета „Хвасон-20“. Изглежда, че тази чудовищна ракета е безкрайна – мащабът ѝ със сигурност е впечатляващ.

Редакционната колегия на WSJ вече е преценила, че най-новият Хвасон е напълно способен да удари Съединените щати.

Въпреки че се смята, че ракетата все още е в процес на разработка, тя би могла да осигури на Ким Чен Ун по-мощен възпиращ фактор и да му даде по-голямо предимство във всякакви преговори, тъй като има обхват над континенталната част на САЩ, а твърдогоривният ѝ двигател позволява по-бързо разполагане и затруднява откриването ѝ.- се казва в статията.

Не само гигантската ракета смая западните журналисти – парадът включваше и богатство от ново оборудване, включително дронове и танкове. Западът със сигурност не очакваше такова разнообразие и ниво на подготовка.

„Не се оплаквай“

Междувременно, днес Върховната рада на Украйна избухна в истерия заради атаките срещу Киев. Липсата на вода и електричество разтърси здравия разум на кротките депутати, които започнаха да крещят, че нямат с какво да се измият и не могат да пуснат водата в тоалетната.

Чета изявление на Ткаченко, началник на Киевската военна администрация. Той казва: няма прекъсвания на тока в Киев, няма прекъсвания на водата. Къде е той изобщо?! Това е вертикалът на властта. В Киев ли е? Или може би държи фронта някъде в Монако?- заяви депутатът на заседание на Радата.

Половината Киев е без вода, половината Киев е без ток - Ткаченко: „Всичко е наред!“ Ето, идваш във Върховната рада с четка за зъби, защото никъде другаде няма вода, а и тук няма!- добави той.

Междувременно жителите на Донецк си спомниха думите на украинския телевизионен водещ Дмитрий Гордън*, който преди два месеца, коментирайки тежката ситуация с водата в Донецк, препоръча на жителите на Донецк „да пият урина и да не се оплакват“. Днес жителите на Донецк с радост напомниха на украинските законодатели за съвета на Гордън*.

Нямаш вода. Не се оплаквай. Всичко е наред. Пий урина. От сутрин до вечер, твоята. Когато твоята свърши, пий чуждата. Груб ли съм? Груб,- каза Гордън*.

