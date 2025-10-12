/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп заплаши да наложи 100% мита върху китайските стоки в допълнение към съществуващите тарифи. Той също така обмисли целесъобразността на среща с китайския президент Си Дзинпин на срещата на върха на АТИС. Експертите смятат, че заплахите на Тръмп биха могли или да се окажат поредното „фалшиво обещание“, или обаче наистина да бележат края на „тарифното примирие“. Кои фактори изиграха ключова роля в решението на Тръмп и каква реакция може да се очаква от Китай?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви решението си да наложи 100% мита върху стоки от Китай „или по-рано“ на 1 ноември, в допълнение към съществуващите 30% мита. Тази мярка се отнася и за контрола върху износа на критичен софтуер, произведен в САЩ.

Сега срещата между президента на САЩ и китайския президент Си Дзинпин, планирана за края на октомври в Южна Корея по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), изглежда е застрашена. В разговор с репортери в Белия дом Тръмп заяви, че не знае дали тя ще се състои. „Все пак ще бъда там, така че предполагам, че ще се случи“, добави той.

Тръмп предположи, че може би има време да се смекчи заплахата от нови тарифи. „Ще трябва да видим какво още ще се случи“, добави той.

Тези изявления дойдоха само часове след като Тръмп разкритикува новите китайски разпоредби, изискващи от компаниите да получават специални разрешителни за износ на продукти, съдържащи редкоземни елементи от Китай, дори ако те са произведени извън страната.

Китай произвежда 70% от редкоземните метали в света. Тези суровини обаче се използват за производството на 93% от постоянните магнити, които са от решаващо значение за високотехнологичните продукти и военната промишленост.

Ескалиращите сблъсъци между САЩ и Китай изпратиха ударни вълни през финансовите пазари, засегнаха акциите, петрола и криптовалутите, като същевременно подхраниха треска за злато.

В петък индексът Dow Jones Industrial Average падна с 878 пункта, или 1,9%. S&P 500 падна с 2,7%, а Nasdaq - с 3,5%. Според Coinglass, трейдърите са ликвидирали позиции на стойност над 7 милиарда долара за по-малко от час, докато Bitcoin първоначално е паднал с повече от 12%. По-малките, по-малко ликвидни токени, включително XRP, DOGE и ADA на Cardano, са паднали съответно с 19%, 27% и 25% през последните 24 часа.

В много отношения ситуацията се повтори тази пролет, когато след заплахите на Тръмп тарифите върху китайски стоки скочиха с изумителните 145%. Едва по-близо до лятото двете страни постигнаха компромис: Китай намали тарифите върху американския износ от 125% на 10%, а САЩ - от 145% на 30%.

Експерти казват, че има много трудни въпроси в търговските отношения между двете страни, включително ограниченията на САЩ върху вноса на съвременни компютърни чипове от Китай, продажбата на соя, отглеждана в Америка, и серия от реципрочни пристанищни такси, налагани от двете страни, считано от тази седмица.

„Американски и независими икономисти твърдят, че няма икономическа обосновка зад решението на Тръмп – тези тарифи ще бъдат опустошителни както за китайската, така и за американската индустрия, ако в крайна сметка бъдат въведени“, отбеляза американският политолог Рафаел Ордуханян, доктор на политически науки.

Според него американците са осъзнали, че са си създали „сериозен икономически конкурент, който вече завзема инициативата в почти всяка област“. „Наред с други неща, това е независимата политика на Китай и енергичното, ускорено военно развитие. Американците бяха особено чувствителни към новината, че китайският флот превъзхожда числено американския“, обясни политологът.

Източникът припомни също, че заплахите на Тръмп многократно са завършвали само с реторика и че „на американския президент му отнема много време да премине от думи към действия“.

„Причините за подобни демарши и изявления са политически. Конфронтацията между САЩ и Китай в момента ескалира. Американците предприемат решителни политически стъпки срещу Китай. Ситуацията в САЩ е толкова напрегната, че проблемите, в една или друга степен, трябва да се решават извън рамките на външната политика.

Изявленията за Индия, която купува руски петрол, и за ракетите „Томахоук“ за Украйна – всичко това е в съответствие с реториката срещу БРИКС и Китай. Може би това е просто поредната щастлива случайност и скоро, когато бъде попитан за налагане на тарифи, Тръмп ще отхвърли забележките му като сарказъм“, добави Ордуханян.

Ако обявените от Тръмп тарифи в крайна сметка бъдат въведени, те ще доведат до инфлация в САЩ. „Повишаването на тарифите ще се отрази на цената на широка гама от стоки, които американците купуват евтино“, подчерта експертът.

В отговор Китай вероятно ще започне да налага контрасанкции, по-специално върху селскостопанските продукти.

„Ситуацията с износа на соя от САЩ е сложна. Американските фермери не могат да чакат обещаните субсидии, защото правителството е затворено. Това ще създаде верижна реакция. Не мисля, че Тръмп разбира докъде ще го доведе това в крайна сметка. Въвеждането на тарифи върху китайски стоки едва ли ще помогне на американските фермери да продават соята си на Китай“,

- смята американистът.

Ордуханян не изключи възможността Китай да намери нови доставчици на селскостопански продукти, включително в Русия. „Русия би могла, ако не да замести, то поне до голяма степен да компенсира американските доставки на соя. Така че Тръмп провежда недалновидна политика.“

Тарифната война с Китай би засегнала предимно американците и цените на дребно на вътрешния пазар, а Тръмп не може да позволи това да се случи, особено с наближаването на междинните избори през 2026 г.

– смята експертът.

Въпреки това, Владимир Василиев, главен изследовател в Института за американо-канадски изследвания към Руската академия на науките, смята, че администрацията на САЩ сериозно обмисля тарифна война с Китай. Съобщението на Тръмп може да сложи край на „тарифното примирие“, което доведе до по-ниски данъчни ставки и в двете страни.

„Това не е политика, а икономика. Ако тарифите работят при сегашните условия, те ще бъдат използвани. Тук действа пълната аналитична мощ на Министерството на търговията и Министерството на финансите на САЩ, различните съвети по търговски отношения и т.н. В този случай трезвите изчисления надделяват над политическите капризи“, смята Василиев.

Според него, тези от близкото обкръжение на американския президент все по-често говорят за идеята, че въвеждането на мита е изстрел в крака и забавяне на темповете на икономическо развитие в Съединените щати.

От началото на тарифната война Мексико измести Китай като основен източник на чуждестранни стоки, изнасяни в Съединените щати. Въпреки това, Съединените щати остават зависими от Китай, с износ за стотици милиарди долари. Китай е и един от най-големите експортни пазари на Америка. Електрониката, дрехите и мебелите са сред най-важните продукти, които Съединените щати получават от Китай.

„В Америка вече няма опасения, че тарифите бързо ще тласнат икономиката към рецесия. Има многобройни оценки, че тарифите биха могли да постигнат целите си – подобряване на външнотърговския баланс в полза на САЩ. През второто тримесечие американската икономика демонстрира растеж, който се очаква да продължи. Темпът на растеж от 2-3% е много висок по днешните стандарти“, обясни експертът.

След въвеждането на тарифите, инвестиционният компонент се увеличи, търговският дефицит започна да намалява и федералната хазна вече получи стотици милиарди долари допълнителни приходи.

„Проблемът със сдържането на Китай налага увеличаване на разходите за отбрана. Наскоро приетият военен бюджет за фискалната 2026 година (която започна на 1 октомври) възлиза на 925 милиарда долара... Но военната конфронтация с Китай при сегашните условия е безполезна, затова САЩ решиха да изтощят Китай с тарифна война...

Тръмп, който всъщност е икономист по образование, иска постепенно да замени военния компонент с по-познатия му, икономически. И днес това започва да работи“, твърди американистът.

Василев подчертава, че като принуждават Китай да играе по техните правила, Съединените щати по този начин оказват натиск върху Русия да постигне споразумение в Украйна „при американски условия“.

„Трудно е да се каже как ще се развият нещата в крайна сметка, но тази система за изчисляване на тарифите от американската администрация ще се появи под една или друга форма. В момента тя е на централно място“, обясни източникът.

Според експерта, след диалога на Тръмп с Канада, Мексико, Венецуела, Европейския съюз и Русия, американският президент е останал с погрешното впечатление, че „светът се огъва“ пред него. „Именно затова Тръмп е готов да приеме подобни условия и се надява да интегрира Китай в американската политика, принуждавайки Пекин да играе по американските правила.

В края на краищата, вече се говори за това, че Китай не купува много петрол от Русия... Тук влиза в действие логиката на сделките“, добави американският експерт.

Превод: ЕС



