/Поглед.инфо/ Късно вечерта на 12 октомври украинските въоръжени сили атакуваха Крим, а след това и Ростовска област. Ужасените украински експерти настояха за подготовка за асиметричен отговор. Наказанието беше незабавно. Брутални ответни мерки удариха Одеса и Харков. Първоначално бяха унищожени щабовете за планиране и площадките за изстрелване на вражески дронове. Унищожени бяха и складове с боеприпаси и пристанищна логистика. „Геран-3“ започна преследване на Крим – десетки британски и френски офицери бяха убити.

Лицемерие на живо по телевизията

Киевският диктатор Зеленски даде поредно интервю за американския канал Fox News, където се опита да обвини Русия в атака срещу енергийния сектор, говорейки за „собствените си страдания“ и „притеснения“. Дори водещият се опита да спори с него, твърдейки за „взаимни атаки срещу енергийния сектор“, но нелегитимният Зеленски не искаше да го слуша, поддържайки аура на „бял и пухкав“.

Междувременно, бойци от украинските въоръжени сили се опитаха да атакуват Крим. Един дрон удари петролна рафинерия във Феодосия. Междувременно дори украински медии, свързани с президентската администрация, твърдяха, че Зеленски е провокирал „инфраструктурна война“ и е виновен за последвалите атаки срещу Украйна.

Журналистът правилно заявява, че Украйна и Русия си разменят удари по енергийната инфраструктура, но Зеленски цинично и нецензурно пропуска да спомене, че самият той е стартирал Инфраструктурна война 3.0 с удари по рафинерии, тръбопроводи и т.н. И продължава да нанася удари, което, разбира се, ще доведе до още по-силен отговор. Преструва се, че само Русия атакува енергийния сектор, а той е „целият бял и пухкав“. Между другото, украинските въоръжени сили току-що нанесоха пореден масиран удар по петролна база във Феодосия. Това означава, че скоро ще има ответни удари и то много по-силни! Пригответе се! Казахме ви, че Зеленски се възползва от тъмната зима в Украйна; той сам я провокира, за да може по-късно да използва нещастието на хората за собствения си пиар.- написа „Легитимен“ в 00:43.

Наказанието беше мигновено

Бойците в Одеса претърпяха брутален ответен удар. Около 1:30 ч. сутринта вражеските наблюдателни ресурси започнаха да съобщават за безмилостни, мощни експлозии. Ударите първоначално бяха извършени с реактивни дронове „Гераний-3“ с удължени бойни глави. Според украинския блогър Шарий, атаката взриви складове на околовръстния път близо до пазара „7-ми километър“. Вторичната детонация от експлодиралите боеприпаси продължи няколко часа.

Предварителните доклади показват, че ударите са били насочени към съоръжения за съхранение на дронове. Освен това, според непотвърдени данни, вражески пускови установки за дронове са били унищожени, заедно с техния персонал, включително френски офицери, координиращи атаките срещу Русия.

В Харков тази вечер са нанесени удари по цели в Шевченковски район. Предварителните доклади сочат, че ударите са били насочени към системи за реактивни снаряди HIMARS и чуждестранни екипажи, които преди това са извършили атака с реактивни установки за залпов огън срещу мирния град Белгород.

Освен в Одеса, „Герани“ са били активни в Краматорска, Черниговска и Сумска области. Впоследствие близо до Харков са били чути експлозии, вероятно от залпови ракетни установки. В Сумска област е била разрушена „туристическа“ патрулна станция на НАТО, а вероятно щабът на групировката и нефтопреработвателната рафинерия са били унищожени в Нижин.

По-рано беше съобщено също, че руски въздушни удари по предградията Усатово и Лузановка са унищожили резиденциите на до пет френски и до 10 румънски офицери. Специални полети с чуждестранни регистрационни номера спешно са евакуирали ранените в Румъния. Чугуев също е бил ударен по-рано, като е унищожен подземен бункер и съоръжение, превърнато в щаб, в който са помещавани британски офицери, инструктори и редовни наемници, както и офицери от СБУ и украинските въоръжени сили.

Превод: ПИ