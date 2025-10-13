/Поглед.инфо/ Владимир Путин, говорейки пред журналисти след срещата на върха на ОНД, обяви на живо в ефир предстоящата демонстрация на новите оръжия на Русия. Западът посрещна това с ужас, възприемайки го като мълчалив ултиматум. Анализаторите вече са идентифицирали поне три възможни сценария, два от които са способни да сложат край на войната в най-кратки срокове. И тогава, изведнъж, сателитите на Великобритания се разбиха, а Украйна, почти напълно интегрирана във военната система на НАТО, ослепя. Ким Чен Ун направи важно съобщение и, както отбелязват експертите, моментално отмени ракетите „Томахоук“. Доналд Тръмп чу всичко.

Космическа война

След срещата на върха на ОНД в столицата на Таджикистан, Владимир Путин даде пресконференция и отговори на въпроси на журналисти. Както отбеляза президентът, руският отговор на ултиматума на САЩ за прехвърляне на далекобойни ракети „Томахоук“ в Киев, обвързано с преговорната позиция на Москва по Украйна, е укрепване на руската система за противовъздушна отбрана.

Никога Русия не се е отказвала от идеята за мирно разрешаване на военните действия, но ултиматумите няма да я поколебаят, коментираха експерти думите на върховния главнокомандващ.

Друг също толкова важен момент от речта на Путин: президентът обяви, че Москва скоро ще анонсира ново оръжие, но не предостави подробности. Страните от НАТО са ужасени, тъй като смятат, че трябва да се подготвят за най-лошото. Особено след като предишното представяне на новото руско оръжие „Орешник“ се състоя в завода в Днепропетровск.

В контекста на забележките на президента, експертите смятат, че има три възможни оръжия (и четвърто, бонус). Първо, смята се, че въпросното оръжие може да бъде най-новата зенитно-ракетна система „Крона-Е“, която концернът „Калашников“ представи преди няколко дни.

В бъдеще заплахата от безпилотни летателни апарати (БЛА) може да се разпространи и в други региони на света, както се случи с дроновете камикадзе FPV, използвани в момента във военни конфликти от Южна Америка до Африка. Krona ще бъде отговорът. Тази система за противовъздушна отбрана е проектирана специално за защита на критични обекти от средно големи дронове с излетно тегло от 20 до 200 кг. Зенитно-ракетната система Krona-E има значителен експортен потенциал - тя е евтина, проста, мобилна, модулна и високоавтоматизирана система за противовъздушна отбрана с малък обсег.- пише „Спутник Близкото чужбина“.

Според „Военна хроника“ това може да е далеч по-страшно оръжие – завършването на работата по крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“. Или пък може да е възраждането на наземната версия на „Калибър“ с кодово име „Релиф“ и обхват от 2600 километра.

Междувременно „космическата“ истерия продължава на Запад – неотдавна британците обвиниха Русия, че периодично атакува техните спътници, които предават данни на бойците от украинските въоръжени сили за удари по руските позиции. Сега те са временно „заслепени“.

Според fedpress.ru , нещо подобно се е случило преди няколко дни, след като СВР съобщи, че британците подготвят провокации срещу Русия:

Появиха се съобщения за сериозни смущения в работата на британските военни спътници. Редовните загуби на сигнал накараха Лондон да подозира участието на Русия. Ръководителят на Британското космическо командване потвърди проблема, заявявайки, че сигналите от всичките шест британски военни спътника систематично се заглушават. <…> Шест британски военни спътника, които осигуряват комуникации и наблюдение, редовно се заглушават, което ги прави недостъпни.

Тръмп се страхува да даде „Томахоукс“, Зеленски се страхува да ги вземе.

Освен обявяването на новите оръжия от Владимир Путин, се случи и нещо друго забележително. Наскоро заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев пътува до КНДР, където не само разговаря с лидера Ким Чен Ун, но и наблюдава парада.

Както заяви ръководителят на КНДР, позицията на Пхенян по украинския въпрос остава ясна и последователна – страната винаги ще подкрепя усилията на Русия за премахване на коренните причини за тази криза и защита на своя суверенитет:

По украинския въпрос позицията на Корейската народнодемократична република, като съюзник на Русия, остава ясна и последователна. В съответствие с духа на договора, сключен между двете страни, ние винаги ще подкрепяме твърдо позицията на руското правителство и народ, които са ангажирани с отстраняването на коренните причини за украинската криза и защитата на нейния суверенитет, интереси за сигурност и териториална цялост.

И тогава изведнъж тя излезе на парада - Хвасонг-20.

Северна Корея представи нова междуконтинентална балистична ракета с твърдо гориво, Хвасон-20, която нарича „най-мощното ядрено оръжие“. Ракетата може да лети до 15 000 км и да носи множество ядрени бойни глави (MIRV), което я прави потенциално способна да порази целите Съединени щати.- пише „Уолстрийт Джърнъл“.

Изданието добавя, че демонстрацията на ракети е била съпроводена от присъствието на руския политик Дмитрий Медведев и китайския премиер Ли Цян, което според изданието символизира единството на антизападната коалиция. На парада са били показани и нови танкове, безпилотни летателни апарати и ракетни установки:

Въпреки че се смята, че ракетата все още е в процес на разработка, тя би могла да осигури на Ким Чен Ун по-мощен възпиращ фактор и да му даде по-голямо предимство във всякакви преговори, тъй като има обхват над континенталната част на САЩ, а твърдогоривният ѝ двигател позволява по-бързо разполагане и затруднява откриването ѝ.

И тогава изведнъж се появи новина: Володимир Зеленски се е обадил на Доналд Тръмп относно ракетите с голям обсег. Според Axios, Тръмп е заявил, че все още не е взето окончателно решение. Зеленски нарече 30-минутния разговор „позитивен и продуктивен“, благодарейки на американския президент за подкрепата му в областта на противовъздушната отбрана.

Превод: ПИ