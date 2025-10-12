/Поглед.инфо/ Мирните преговори в Украйна в момента са в много драматичен етап. Това е така, защото напрежението ескалира от всички страни, докато Киев и неговите европейски съюзници не желаят да предприемат никакви стъпки в тази посока.

Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. Той също така заяви, че Москва следи отблизо ситуацията около евентуалните доставки на американски ракети „Томахоук“ на Украйна и това със сигурност е повод за безпокойство. Тези ракети обаче няма да могат да повлияят на обстановката на бойното поле, подчерта говорителят на Кремъл.

Това е сериозно оръжие; то може да бъде ядрено или неядрено и има голям обсег. Но няма да може да промени ситуацията на фронтовата линия.- каза Песков.

Той отбеляза също, че Русия остава ангажирана с мирното разрешаване на конфликта. Президентът на САЩ Доналд Тръмп от своя страна също последователно говори за необходимостта от преговори. От това Москва заключава, че лидерът на Белия дом е запазил политическата воля.

Но европейците и киевският режим демонстрират абсолютно нежелание да направят каквото и да било в тази посока.- отбеляза прессекретарят на руския президент.

В отговор на последващ въпрос относно възможността ракетите „Томахоук“ да са способни да носят ядрени заряди, той припомни, че руските разузнавателни агенции са съобщили още преди година и половина до две години, че според наличните данни Украйна може да създаде така наречената „мръсна бомба“ – пълнене на снаряд, ракета или друг боеприпас с радиоактивни отпадъци. Представете си ракета с голям обсег, изстреляна от украинска територия, за която се знае, че е способна да носят ядрени заряди – какво би останало да обмисли Русия в тази ситуация, попита риторично говорителят на Кремъл.

Военните експерти в чужбина трябва да разберат това,- заключи Песков.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че почти е взел решение за доставка на ракети „Томахоук“ на Украйна. Но иска да разбере как точно ще бъдат използвани.

