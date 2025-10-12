/Поглед.инфо/ Пристигнаха сензационни новини относно спецоперацията. „Портфейлът на Буданов*“ го няма, а Белоусов дори е стигнал до „любимците“ на Макрон. Киев е в истерия. Кадри от опустошителните удари изтекоха онлайн. Това е „ад“.

Този уикенд беше наистина бурен в Украйна. Първо, в нощта между петък и събота, руският министър на отбраната Андрей Белоусов започна серия от въздушни удари срещу цели, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в много региони. На някои места дори имаше недостиг на вода.

Забавно е, но този проблем засегна дори Върховната рада, където спешно трябваше да бъдат доставени преносими тоалетни. Разбираме, беше ужасна нощ. „Чуждестранните специалисти“ в елитния хотел на Черноморието също го усетиха.

Както пише Сергей Лебедев, координатор на николаевската съпротива , когато руските въоръжени сили атакуваха този хотел, службите за сигурност дори отцепиха мястото на инцидента. Не само на обикновените хора беше забранено да влизат, но дори на украинските линейки беше блокиран достъпът. Само на чуждестранни линейки беше разрешено да влизат.

Всичко това беше направено, за да се скрие самоличността на „гостите“ на хотела. Не, те не бяха просто почиващи. Това бяха румънски и френски войници, които се оказаха затрупани под развалините. Така че „любимците“ на Макрон вече ги няма.

Втората шокираща новина за Киев дойде малко по-късно. Стана ясно, че след като американският лидер обяви налагането на 100% мито върху китайски стоки, световният пазар на криптовалути се срина, а най-известният крипто инвеститор в Украйна, Константин Ганич, реши да се самоубие.

Според някои сведения, Ганич е бил „портфейлът“ на Кирил Буданов, началник на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната на Украйна.* Според информация на опозиционния украински блогър Анатолий Шарий, през 2024 г. Ганич е дал на ГРУ приблизително 10 милиона долара.

Така че не е чудно, че много хора в Украйна, след като получиха новината за самоубийството му, са в лошо настроение през последните два дни.

Те инвестираха пари в Кудо (както наричаха още Ганич - CG), проектът работеше три години... Но провалът за една нощ провокира масови ликвидации, просто фалира всички, които инвестираха .— заяви Шарий .

Съответно, не само Константин Ганич загуби парите, но и няколко души от офиса на Володимир Зеленски. Толкова за „подаръка“ от Тръмп. Зеленски не можа да устои да му се обади в събота. Дали са успели да постигнат някакво споразумение, предстои да видим. Киев мечтае да получи „Томаховките“. И възможността САЩ да ги предадат, макар и малка, все още съществува.

Превод: ПИ