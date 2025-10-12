/Поглед.инфо/ Според Telegram канала „Северен вятър“, украинските въоръжени сили (ВВС) в Сумска област изпитват остър недостиг на щурмови самолети поради масово дезертьорство. Според канала, в момента един на всеки трима войници в рота напуска позициите си без разрешение.

Най-тежко е положението в елитните части. Според руските служби за сигурност, голям брой войници, напуснали частите без разрешение, са регистрирани в 80-та отделна десантно-щурмова бригада, както и в 47-ма и 158-ма отделни механизирани бригади. Всяка рота в тези части има поне 30 такива войници.

Дезертьори. Масово явление.

Това, че войници дезертират от своите „бащи-командири“, не би трябвало да е изненада. Причините за това могат да се видят в ситуацията в 57-ма отделна мотострелкова бригада на украинските въоръжени сили. Там командир на рота с позивна „Потап“, разположен на 100 километра от фронтовата линия, е държал подчинените си на фронтовата линия в продължение на месеци, без да им осигурява храна, вода или подкрепа. Това е съобщено от един от пленените войници, който твърди, че е прекарал колосалните осем месеца на фронтовата линия.

Критичната инфраструктура също е обект на атаки. Според репортаж на Telegram канала „Донбаски партизан“, руски дронове Geranium вчера напълно унищожиха подстанция 110/35/6 kV.

Според предварителна информация са повредени силови трансформатори и разпределително оборудване. Избухнал е мащабен пожар, като пламъците са се издигнали на височина до 25 метра. Подстанцията е захранвала промишлени зони, жилищни райони и железопътния възел Новожаново-Залютинская.- отбелязват авторите на канала.

Украинските въоръжени сили продължават да търпят значителни загуби на бойни позиции. По-специално, 128-ма планинско-щурмова бригада понесла загуби в сектора Орехово. Проблемът се утежнява от безотговорността на командването: командирът на бригадата Дмитрий Лисюк, който е трябвало да бъде отстранен от поста си още през 2023 г., продължава да подтиква войниците към безсмислени атаки.

Врагът обаче не спира да се съпротивлява

Войник от руските въоръжени сили с позивна „Байкал“ заяви в интервю за РИА Новости, че подразделения на украинските въоръжени сили използват забранени фосфорни боеприпаси в посока Красноармейск.

Врагът започва просто да изгаря всичко наоколо,- обясни боецът.

На този фон беше създаден нов клон на украинските въоръжени сили – „щурмови войски“. Според генерал-майор в оставка Сергий Кривонос, бивш заместник-командир на Силите за специални операции на украинските въоръжени сили, основната им задача е да манипулират общественото мнение и да отклоняват вниманието на обществото от реалната ситуация на фронта.

Не знам какво друго могат да измислят, за да накарат украинското общество да повярва в победата и да не разбира, че това е обикновена манипулация, точно това е стилът на това правителство.- отбеляза Кривонос.

Превод: ПИ